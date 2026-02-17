Consiglio comunale straordinario a Biandronno: dibattito acceso sulla sicurezza. La maggioranza perde Tieppo

Toni vivaci e contrapposizioni tra maggioranza e opposizione nel consiglio comunale straordinario tenutosi lunedì 16 febbraio 2026 a Biandronno sul tema della sicurezza. Convocato su richiesta della minoranza dopo un intervento del Prefetto per il mancato rispetto dei tempi, l’assemblea ha visto il sindaco Massimo Porotti contestare l’urgenza delle mozioni, mentre l’opposizione e il consigliere Andrea Tieppo hanno insistito sulla necessità interventi concreti e tempestivi.

Interrogazione sulla donazione Pedretti

L’apertura è stata dedicata all’interrogazione di Cinzia Parola (Biandronno Più) sulla donazione delle opere del maestro Antonio Pedretti al Comune, ospitate nel museo permanente a Villa Borghi. La minoranza ha criticato i ritardi: a un anno dalla delibera per i lavori, con investimenti fatti per circa 100.000 euro per ristrutturare gli spazi, con l’inaugurazione della mostra ormai alle spalle, manca ancora l’atto formale di donazione.

Porotti ha spiegato i tempi burocratici, sottolineando che il maestro ha indicato con l’allestimento della mostra le opere donate e che ora sono al vaglio per la perizia. L’atto, imminente, includerà clausole per tutelarle, come conservazione e scelte future. Ha invitato poi l’opposizione a valorizzare l’opportunità della mostra, che attira visitatori, anziché polemizzare, ribadendo che tutto procede regolarmente.

Mozione sui pattugliamenti e controllo territorio

Si è poi entrati nel vivo del dibattito sulla sicurezza. Pietro Parola ha presentato una mozione per chiedere di rafforzare i pattugliamenti nelle vie, con un coordinamento intercomunale e coinvolgimento del Prefetto, rispondendo a furti e atti vandalici che creano insicurezza. Ha ricordato l’ampia partecipazione all’assemblea di novembre a Cassinetta in cui è stato rilevato l’allarme sociale. Ha chiesto quindi alla giunta di dotare la polizia locale di due agenti in più.

Il sindaco Porotti ha replicato che la sicurezza è una priorità, prevista anche nel DUPS ( il documento di programmazione) dove si descrive la rete di sorveglianza (strade, cimitero), il controllo di vicinato con fondi regionali e i rapporti con i comuni vicini per arrivare a convenzioni così da garantire pattugliamenti notturni. Ha negato l’urgenza, accusando l’opposizione di appesantire la burocrazia inutilmente, data la carenza di personale comune a molti Comuni.

Allarme sicurezza e controlli di prossimità

Pietro Parola ha ricordato l’incontro avvenuto nel febbraio 2025 dove era presente anche il consigliere regionale Emanuele Monti in cui si era parlato dei controlli di prossimità: « E’ un progetto che avevamo ritenuto interessante in quanto conteneva proposte ed azioni che rendessero più forti i rapporti nella comunità. L’obiettivo era consolidare il senso di appartenenza: il cittadino che ha una forte identità considera il territorio che lo circonda come casa sua e si sente in dovere di prendersi cura del luogo dove abita. Lo scopo di questa mozione è rilanciare il progetto e su questo c è la nostra disponibilità a collaborare per realizzarlo.»

La discussione a quel punto si è infiammata sul divario tra “controllo di vicinato” e “controllo di prossimità” . Il sindaco Porotti ha concluso affermando di portare avanti il progetto controllo vicinato ma di essere disponibile a un confronto per allargare a controllo prossimità

Le mozioni di Andrea Tieppo in polemica con la maggioranza

Nella seduta di ieri, Andrea Tieppo, eletto in maggioranza, si è seduto all’estremità del tavolo consigliare per ribadire la sua autonomia lamentando anche l’esclusione dalla chat di maggioranza per “scarso impegno” come spiegato da Porotti. Da “battitore libero” ha presentato due mozioni chiave. La prima sull’urgenza di rifare la segnaletica orizzontale e potenziare l’illuminazione sui 17 attraversamenti provinciali. La mozione è approvata all’unanimità dopo le modifiche che indicano interventi graduali dando la priorità alla segnaletica sull’illuminazione. I lavori che potrebbero essere messi in cantiere da aprile dopo gli interventi di sistemazione del manto stradale da parte di Open Fiber.

La seconda su videosorveglianza ai cinque varchi comunali: Porotti ha indicato che è un obiettivo DUPS, con lavori graduali in base ai finanziamenti relativi ai bandi o con voci di bilancio extra. La mozione è stata così modificata dalla maggioranza che l’ha votata all’unanimità mentre il proponente Tieppo, non d’accordo con le variazioni, e i consiglieri di Biandronno Più hanno votato contro.