Contributi e sussidiarietà: dal comune sessantamila euro alle realtà impegnate nel sociale a Varese

È questa la somma che il Comune di Varese erogherà, all’interno del bando 2025, a ventidue tra enti del terzo settore, associazioni e parrocchie: una media di circa 2700 euro a testa

raccolta alimenti

Oltre sessantamila euro di sovvenzioni alle realtà impegnate nel sociale a Varese. È questa la somma che il Comune di Varese erogherà, all’interno del bando 2025, a ventidue tra enti del terzo settore, associazioni e parrocchie: una media di circa 2700 euro a testa, anche se è ragionevole pensare che i contributi cambino a seconda dei servizi erogati. Si tratta infatti di contributi e sovvenzioni legate al fondo sussidiarietà che l’amministrazione devolve per sostenere chi, con il proprio impegno, è attivo in progetti e attività sociali.

«Come ogni anno l’amministrazione comunale sostiene con un contributo economico le realtà che forniscono servizi, realizzano progetti e più in generale mettono il loro impegno in attività sociali e di aiuto – spiega l’assessore Roberto Molinari – il terzo settore, il volontariato, le realtà associative e le parrocchie sono una colonna portante nel nostro Paese per tantissimi servizi e progetti, in particolare quando si tratta di fornire un aiuto a chi è più in difficoltà. Per questo il Comune sostiene il loro impegno in diversi modi, anche attraverso fondi e contributi economici».

I Beneficiari del Fondo di Sussidiarietà:

Associazione City Angels Odv
Croce Rossa Italiana Comitato di Varese
Tutela la Persona Odv
Parrocchia San Vittore Martire
Caritas Decanale
Movimento Centro Aiuto alla Vita
Angeli Urbani Odv
La Casa di Paolo
Nucleo di volontariato ANC di Varese
Camminiamo Insieme
San Vincenzo de Paoli
Farsi Prossimo ETS

I Beneficiari dei contributi:

Adiuvare Odv
Aias – Associazione Italiana Assistenza agli Spastici
Varese Oltreconfine Odv
Vharese Apd Aps
A.N.D.O.S. Odv – Comitato di Varese
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Arcigay Varese Aps
Aretè
Parrocchia San Antonio di Padova alla Brunella
Mammeincerchio Aps

 

