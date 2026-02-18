Contributi e sussidiarietà: dal comune sessantamila euro alle realtà impegnate nel sociale a Varese

Oltre sessantamila euro di sovvenzioni alle realtà impegnate nel sociale a Varese. È questa la somma che il Comune di Varese erogherà, all’interno del bando 2025, a ventidue tra enti del terzo settore, associazioni e parrocchie: una media di circa 2700 euro a testa, anche se è ragionevole pensare che i contributi cambino a seconda dei servizi erogati. Si tratta infatti di contributi e sovvenzioni legate al fondo sussidiarietà che l’amministrazione devolve per sostenere chi, con il proprio impegno, è attivo in progetti e attività sociali.

«Come ogni anno l’amministrazione comunale sostiene con un contributo economico le realtà che forniscono servizi, realizzano progetti e più in generale mettono il loro impegno in attività sociali e di aiuto – spiega l’assessore Roberto Molinari – il terzo settore, il volontariato, le realtà associative e le parrocchie sono una colonna portante nel nostro Paese per tantissimi servizi e progetti, in particolare quando si tratta di fornire un aiuto a chi è più in difficoltà. Per questo il Comune sostiene il loro impegno in diversi modi, anche attraverso fondi e contributi economici».

I Beneficiari del Fondo di Sussidiarietà:

Associazione City Angels Odv

Croce Rossa Italiana Comitato di Varese

Tutela la Persona Odv

Parrocchia San Vittore Martire

Caritas Decanale

Movimento Centro Aiuto alla Vita

Angeli Urbani Odv

La Casa di Paolo

Nucleo di volontariato ANC di Varese

Camminiamo Insieme

San Vincenzo de Paoli

Farsi Prossimo ETS

I Beneficiari dei contributi:

Adiuvare Odv

Aias – Associazione Italiana Assistenza agli Spastici

Varese Oltreconfine Odv

Vharese Apd Aps

A.N.D.O.S. Odv – Comitato di Varese

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Arcigay Varese Aps

Aretè

Parrocchia San Antonio di Padova alla Brunella

Mammeincerchio Aps