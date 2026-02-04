“Copiare” la natura come strategia di innovazione: a Galliate Lombardo un incontro sul Biomimetismo

Prosegue la rassegna Uomo e Natura: prossimo incontro venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45, presso la Sala Consiliare. Ospite la dottoressa Beatrice Dal Pio Luogo, ingegnera ambientale

Prosegue a Galliate Lombardo la rassegna Uomo e Natura, il ciclo di incontri organizzato dall’amministrazione comunale e dedicato alla riflessione sul rapporto tra essere umano e ambiente.

Il prossimo appuntamento, il quinto dell’edizione 2025-2026, si terrà venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45, presso la Sala Consiliare di Galliate Lombardo (via C. Ferrari, 12).

Il titolo dell’incontro sarà “Biomimetismo: copiare la natura come strategia di innovazione”.

Si parlerà di come i processi biologici, le strutture e i meccanismi naturali, frutto di milioni di anni di evoluzione, possano ispirare soluzioni sostenibili ed efficaci in ambiti come l’architettura, il design, l’ingegneria, l’urbanistica, con ricadute molto concrete e positive anche nella nostra vita quotidiana.

Ospite della serata sarà la dottoressa Beatrice Dal Pio Luogo, ingegnera ambientale e dottoranda in Science, Technology, and Policy for Sustainable Change al Politecnico di Milano.(nella foto)

L’iniziativa è gratuita e a ingresso libero. Per informazioni contattare il numero 351 52 80 248.