“Corso base di Protezione civile”, al via a Solaro l’iniziativa del Parco delle Groane
Aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni per due giornate gratuite di formazione per i cittadini maggiorenni che vogliono avvicinarsi al volontariato di Protezione civile
Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni al Corso base di Protezione civile in programma a Solaro nel mese di marzo, promosso dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea insieme al Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato della Città metropolitana di Milano.
Un corso gratuito
L’iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni interessati a conoscere più da vicino il sistema della Protezione civile e a intraprendere un percorso di volontariato. Il corso è gratuito e prevede un totale di 16 ore di formazione, con frequenza obbligatoria, distribuite su due giornate.
Date, orari e sede
Il corso si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo, con orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Le lezioni si terranno nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in via della Polveriera 2, a Solaro.
Formazione e impegno civico
Il corso base rappresenta il primo passo per chi desidera avvicinarsi al mondo della Protezione civile, acquisendo conoscenze fondamentali sui compiti dei volontari, sull’organizzazione del sistema e sulle modalità di intervento in caso di emergenze. Un’occasione formativa che punta a rafforzare il senso di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.
Iscrizioni aperte fino al 28 febbraio
Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 febbraio 2026, con un massimo di 40 partecipanti. Per aderire è necessario compilare l’apposito modulo di partecipazione che trovate a questo link
