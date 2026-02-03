Varese News

Saronno/Tradate

“Corso base di Protezione civile”, al via a Solaro l’iniziativa del Parco delle Groane

Aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni per due giornate gratuite di formazione per i cittadini maggiorenni che vogliono avvicinarsi al volontariato di Protezione civile

Protezione Civile Laveno

Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni al Corso base di Protezione civile in programma a Solaro nel mese di marzo, promosso dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea insieme al Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato della Città metropolitana di Milano.

Un corso gratuito

L’iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni interessati a conoscere più da vicino il sistema della Protezione civile e a intraprendere un percorso di volontariato. Il corso è gratuito e prevede un totale di 16 ore di formazione, con frequenza obbligatoria, distribuite su due giornate.

Date, orari e sede

Il corso si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo, con orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Le lezioni si terranno nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in via della Polveriera 2, a Solaro.

Formazione e impegno civico

Il corso base rappresenta il primo passo per chi desidera avvicinarsi al mondo della Protezione civile, acquisendo conoscenze fondamentali sui compiti dei volontari, sull’organizzazione del sistema e sulle modalità di intervento in caso di emergenze. Un’occasione formativa che punta a rafforzare il senso di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

Iscrizioni aperte fino al 28 febbraio

Le iscrizioni saranno aperte  fino al 28 febbraio 2026, con un massimo di 40 partecipanti. Per aderire è necessario compilare l’apposito modulo di partecipazione che trovate a questo link

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.