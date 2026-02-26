Corso di nutrizione con Varese Corsi: ecco tutti i consigli della nutrizionista Claudia Ghirardello

Da martedì 10 marzo con Varese Corsi è in arrivo il laboratorio “Nutrizione (In) Pratica“, promosso da Coop Lombardia presso la sede di Coop Varese. Tre lezioni dalle 18:30 alle 20:00 con la docente Claudia Ghirardello per scoprire come rendere concreti i principi dell’alimentazione equilibrata, dalla spesa consapevole alla pianificazione dei pasti settimanali.

Varese Corsi ha sottoposto alla nutrizionista Claudia Ghirardello alcune domande relative agli errori più comuni e come conciliare salute, gusto e convivialità. Qui di seguito l’intervista

“Nutrizione (In) Pratica” nasce per superare la confusione delle diete: qual è l’errore più comune che vede fare quando si parla di alimentazione sana?

«I due errori più frequenti riguardano lo stile di vita alimentare: da un lato, pensare che “mangiare sano” significhi eliminare interi gruppi di alimenti e consumarne solo pochi, spesso esotici o cucinati sempre allo stesso modo; dall’altro, credere che l’alimentazione possa curare ogni disturbo o patologia. Questo non è vero (salvo casi particolari come le allergie). L’alimentazione è un potente supporto al nostro benessere, ma non è un farmaco».

Nel corso si parte dalle basi – piramide mediterranea, macro e micronutrienti – ma con un approccio molto concreto. Cosa significa, nella pratica quotidiana, “mangiare in modo equilibrato”?

«Significa mettere in tavola ogni giorno acqua e alimenti che ci permettano di avere le giuste energie per affrontare le nostre giornate, seguendo i principi della Dieta Mediterranea che promuove un’alimentazione basata in gran parte su alimenti di origine vegetale (verdura, frutta, cereali, legumi, olio extravergine di oliva, frutta secca e semi). “Nutrizione (In) Pratica sarà un corso proprio improntato alla comprensione (e applicazione) di questi concetti».

Una parte importante del percorso è dedicata alla spesa consapevole. Quanto conta oggi saper leggere un’etichetta e difendersi da diciture come “light” o “proteico”?

«Nessun alimento è da demonizzare, ma ovviamente, è importante, come in ogni altro aspetto della nostra vita, acquistare con cognizione di causa i prodotti che andremo poi a mettere sulle nostre tavole. Le nostre scelte possono essere guidate da mille motivazioni (gusto, etica, budget, comodità ecc.) ma è bene non cadere nelle “trappole” dei claim pubblicitari per non acquistare prodotti in base a caratteristiche che in realtà non possiedono».

Il corso prevede un momento pratico per costruire il proprio menù settimanale. Quanto è importante pianificare e quali benefici può portare in termini di benessere e organizzazione familiare?

«Pianificare i pasti settimanali permette di risparmiare tempo e denaro, riducendo lo spreco alimentare. Un menù settimanale può essere una valida guida per non sentirsi spaesati durante le giornate più frenetiche, per riuscire ad alternare i diversi alimenti durante la settimana senza troppa fatica e per aiutarci ad acquistare in modo più consapevole. Questo non significa rinunciare a gusto e fantasia: ogni alimento poi potrà essere preparato nel modo che desideriamo, più o meno velocemente in base al tempo che avremo a disposizione. Durante il corso impareremo anche a sfruttare le diverse tecniche di cottura e conservazione degli alimenti per organizzare eventuali “meal prep” e “portarci avanti” quando abbiamo più tempo per cucinare».

Spesso si pensa che alimentazione sana significhi rinuncia. Come si può invece conciliare equilibrio nutrizionale, gusto e convivialità?

«Bisogna provare un po’ ad uscire dalla “cultura della dieta” che permea il mondo della nutrizione, mettendo da parte il giudizio e i concetti di “dieta”, “sgarro”, cercando invece di acquisire delle competenze di base che ci permettono di vivere i pasti in modo sereno, senza ansie eccessive che spesso ci fanno soltanto perdere la bussola».

Il corso è promosso da Coop Lombardia e ospitato presso la sede di Coop Varese: quanto è importante che realtà del territorio mettano a disposizione spazi e iniziative per promuovere educazione alimentare e consapevolezza?

«Lo spazio offerto da Coop Lombardia è estremamente prezioso, perché consente di sensibilizzare la popolazione su temi di nutrizione direttamente nel luogo in cui vengono effettuati gli acquisti. Questo crea apertura e dialogo tra consumatore e punto vendita, che può aiutare entrambe le parti in gioco. L’educazione alimentare è una forma di prevenzione potentissima per migliorare il benessere psicofisico, trovare luoghi e modi per promuoverla sul territorio è davvero importante».

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.