Corso di taglio, cucito e riparazioni sartoriali con Varese Corsi

Cinque corsi a partire da mercoledì 4 marzo per apprendere le tecniche base e avanzate della sartoria. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Varese Corsi propone a un nuovissimo calendario di corsi dedicati al mondo della sartoria, pensati per chi desidera imparare tecniche di taglio e cucito e dare nuova vita ai propri capi, dalle basi fino alle lavorazioni più avanzate.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Taglio e Cucito a Mano. Un corso per chi si avvicina per la prima volta all’arte del cucito a mano. Dodici lezioni a partire da mercoledì 4 marzo, dalle 20:00 alle 22:00 oppure in alternativa da sabato 7 marzo 2026, 12 lezioni dalle 9:00 alle 11:00, presso le Aule e Salone Motta. Durante le lezioni si apprenderanno le tecniche fondamentali per trasformare un tessuto in un capo personalizzato. Il corso è aperto a tutti e non richiede esperienza pregressa.

Riparazioni Sartoriali (Miniclass) (Base). Un corso per chi desidera acquisire competenze sartoriali pratiche per effettuare riparazioni e modifiche in autonomia. Si imparerà l’esecuzione di orli a mano e a macchina, le tecniche per la sostituzione e l’applicazione di cerniere di vario tipo e i metodi efficaci per le modifiche di vestibilità, come stringere o allargare capi esistenti, adattandoli perfettamente alla propria taglia. Cinque lezioni a partire da venerdì 6 marzo, dalle 14:30 alle 17:30presso l’Hub di Calcinate del Pesce.

Riparazioni Sartoriali (Miniclass) (Avanzato)Un corso dedicato a chi possiede già le basi del cucito e desidera elevare le proprie competenze a un livello sartoriale superiore. Si approfondiranno tecniche di modifica e adattamento dei capi, fitting complesso e rimodellatura, per ottenere una vestibilità impeccabile e trasformare semplici riparazioni in interventi di precisione. Cinque lezioni da venerdì 17 aprile, dalle 14:30 alle 17:30  oppure dalle 18:30 alle 21:30, presso Hub di Calcinate del Pesce.

Per avere maggiori informazioni su tutti i corsi di cucito, sartoria, e maglia e per iscriversi, cliccare qui.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
