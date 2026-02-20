Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 20, 21 e 22 febbraio

Coriandoli, macherine e stelle filanti colorano tutta la provincia con le sfilate del Carnevale. Da Varese ai laghi rassegna di sfilate e carri in festa. Luino riflette sul ruolo delle donne nello sport: incontro con Noemi Cantele e Morena Tartagni. Sabato 21 febbraio alle 20:30 Palazzo Verbania ospita una serata, promossa da Anemos Italia ODV, con sede a Germignaga, in collaborazione con la Cycling Sport Promotion. Il quintetto di Calvi e Borroni racconta il jazz mondiale alle Carrozze HUB di Varese. Lo spettacolo proposto dagli Amici del Jazz Club Varese trasformerà lo spazio di via Albani in una mappa musicale che attraversa Stati Uniti, Giappone, Argentina e Francia tra note e narrazione. Cosa fare se si trova un animale ferito? Al CAI di Varese tornano i “Venerdì del Parco”. Primo appuntamento della rassegna promossa dal Campo dei Fiori il 20 febbraio. Il dottor Matteo Mauri spiegherà come intervenire correttamente nel soccorso della fauna selvatica.

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Un omaggio originale e coinvolgente a Enzo Jannacci arriva al Teatro Duse di Besozzo sabato 21 febbraio alle 21 con Jazzacci, band bresciana di otto elementi che rilegge il repertorio del grande cantautore milanese in una veste inedita e sorprendente – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Avvicinarsi al mondo del vino può sembrare complicato: nomi difficili, tecnicismi, regole non scritte che rischiano di far sentire fuori posto chi non è esperto. Proprio da qui nasce l’idea della serata in programma venerdì 20 febbraio al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago. Quattro calici, qualche assaggio dalla cucina e un’ora per capire cosa si beve, in modo informale – Tutte le informazioni

GALLARATE – Domenica 22 febbraio alle ore 17 al Teatro Condominio di Gallarate, iPantellas, il duo formato da Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, tornano a teatro con Viaggi nel tempo nella vita reale, uno spettacolo di edutainment della durata di un’ora e 45 minuti che rappresenta un nuovo capitolo del loro percorso artistico – Tutte le informazioni

LUINO – Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Teatro Sociale di Luino ospita uno degli spettacoli più attesi della stagione Pirandello Pulp scritto da Edoardo Erba, diretto da Gioele Dix e interpretato da due protagonisti del teatro e del cinema italiano, Massimo Dapporto e Fabio Troiano – Tutte le informazioni

TRADATE – Habitare e The Boga Foundation hanno inaugurato HOMINOMINI, il project-space di h@telier curato da Marco De Crescenzo: non una mostra tradizionale, ma un dispositivo di pensiero che prende forma nel dialogo. La mostra è visitabile fino al 7 marzo – Tutte le informazioni

VARESE– Torna il ciclo di incontri I Venerdì del Parco, promosso dal Parco Regionale Campo dei Fiori. L’appuntamento inaugurale della rassegna 2026 è fissato per venerdì 20 febbraio alle ore 21.00, presso la sede del CAI Varese in via Speri della Chiesa 12 con una serata dal titolo “Il recupero della fauna selvatica: azioni di primo intervento e consigli pratici” – Tutte le informazioni

VARESE– La primavera quest’anno si può cogliere con le proprie mani. Da sabato 21 febbraio la serra dell’Agricola di via Pisna 1 a Varese si trasforma in un angolo fiorito dove protagonisti sono i tulipani, pronti per essere raccolti direttamente con il loro bulbo. Accanto all’esperienza della raccolta, Agricola propone anche un momento dedicato alla creatività e alla cura dei dettagli con il laboratorio Aspettando la Primavera – Tutte le informazioni

VARESE– Una serata di festa aperta a tutti per celebrare il Carnevale in compagnia. Il Circolo di Casbeno organizza il Carnival Party, un appuntamento pensato per unire musica, divertimento e buona cucina in un clima conviviale – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Castiglione Olona – Gesta d’arme: spade, scudi e armature a Castiglione Olona per il torneo di scherma storica. I contendenti si confronteranno fra loro basandosi sulle tecniche schermistiche tratte dai più famosi trattati di combattimento del XV secolo. Ingresso libero per il pubblico – Tutte le informazioni

Tradate – “Dalle nebulose ai buchi neri”: viaggio tra natura e spazio al Centro Didattico Scientifico di Tradate

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale – Tutte le informazioni

Golasecca – Musica, parole e reading: a Golasecca il coro La Brughiera accompagna lo scrittore Mario Alzati. Domenica pomeriggio all’oratorio San Luigi torna la rassegna letteraria promossa dall’associazione Parole per Terra – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

Carnevale 2026 – Tempo di maschere e coriandoli: trova il tuo Carnevale a Varese e nel Varesotto. Sfilate di carri e mascherine, feste e giochi animano tutta la provincia in questi giorni di febbraio. Ecco una rassegna delle sfilate e delle feste in programma nel Varesotto (e non solo) – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Varese – “Gente di Bizzozero”: il rione varesino si racconta in una mostra. Il 21 e 22 febbraio 2026 il Circolobizzozero ospita un progetto del Foto Cine Club Varese dedicato alla comunità del quartiere – Tutte le informazioni

Gavirate – Al Chiostro di Voltorre a Gavirate la mostra “Femina ad artem”. Dal 21 febbraio all’8 marzo sei artiste contemporanee propongono linguaggi diversi tra pittura, scultura e mixed media in un percorso dedicato alla percezione e all’intuizione – Tutte le informazioni

Varese – Nuova casa per Punto sull’Arte: apre la sede in pieno centro a Varese. Venerdì 20 febbraio il taglio del nastro nel cuore storico di Varese. Sofia Macchi unifica le sedi in un palazzo del Seicento tra via Albuzzi e piazza Carducci: «Un nuovo dialogo tra arte e città» – Tutte le informazioni

Azzate – Alla scoperta dei tesori di Villa Bossi: una serata tra gli affreschi del municipio di Azzate. Venerdì 20 febbraio le porte del palazzo comunale si aprono per una visita guidata esclusiva alla scoperta della storia e dell’arte custodita tra le sue mura. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

MUSICA

Materia – “Abbracciatevi moltitudini” a Materia una serata d’ascolto e racconto dedicato alla Nona di Beethoven. Venerdì 20 febbraio a Castronno, Dario Monticelli guida il pubblico dentro la Sinfonia n. 9 e l’Ode alla Gioia, con una narrazione aperta ad appassionati e curiosi – Tutte le informazioni

Origgio – A Origgio il terzo concerto di Villa Borletti unisce Divina Commedia e pianoforte. Venerdì 20 febbraio la stagione “Oltre il suono” propone un dialogo tra recitazione e pianoforte ispirato ai versi di Dante Alighieri. Il giovane attore Giacomo Lisoni e il pianista Simone Cereda insieme per una serata che intreccia letteratura e musica – Tutte le informazioni

Agrate Brianza – Ad Agrate Brianza torna la mostra di vinili e cd per hobbisti. Per l’intera giornata saranno presenti espositori con migliaia di dischi in vinile, cd e dvd, tra rarità, edizioni da collezione e grandi classici – Tutte le informazioni

Varese – Il quintetto di Calvi e Borroni racconta il jazz mondiale alle Carrozze HUB di Varese. Lo spettacolo proposto dagli Amici del Jazz Club Varese trasformerà lo spazio di via Albani in una mappa musicale che attraversa Stati Uniti, Giappone, Argentina e Francia tra note e narrazione – Tutte le informazioni

INCONTRI

Busto Arsizio – Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vita. Sabato 21 febbraio alle 16 nell’Aula Suor Bianca dell’Ospedale l’appuntamento con la vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita Soemia Sibillo – Tutte le informazioni

Varese – Cosa fare se si trova un animale ferito? Al CAI di Varese tornano i “Venerdì del Parco”. Primo appuntamento della rassegna promossa dal Campo dei Fiori il 20 febbraio. Il dottor Matteo Mauri spiegherà come intervenire correttamente nel soccorso della fauna selvatica – Tutte le informazioni

Varese – Specie aliene, storie di piante e animali dell’altro mondo. Incontro con Andrea Bellati a Varese. Il Seminario sabato 21 febbraio si terrà presso la Sala ScopriCoop in Via Francesco Daverio. Saranno raccontate le storie tra scienza e arte, curiosità e costumi di piante e animali che hanno cambiato il volto del nostro territorio – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cardano al Campo – “Incomica, il (non)sense della vita”: gli Eccentrici Dadarò in scena a Cardano. Allo spazio Sbocc in via Vittorio Veneto la rassegna di Circo Teatro porta uno spettacolo di “gags esilaranti e lazzi sorprendenti” – Tutte le informazioni

Cuveglio – A Cuveglio torna il cineforum per riscoprire il piacere della visione condivisa. Ogni film sarà presentato e discusso con il pubblico da Alessandro Leone, regista e critico cinematografico. Si inizia venerdì 20 febbraio, ore 20.45 con L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol – Tutte le informazioni

Varese – “Rumore Bianco”: grazie a un serial killer a Varese un viaggio nelle ombre dell’animo umano. Venerdì 21 febbraio alle 20.30, M.Art.E ospita”Rumore Bianco – Confessioni di un insospettabile serial killer con fruscio di sottofondo”, di Vitruvio Entertaiment nuovo appuntamento della rassegna ORIGINS 2026 – Tutte le informazioni

SPORT

Busto Arsizio – “Sempre con noi nella casa biancoblù”: la Pro Patria celebra Cecotti e Amadeo nello stadio di Busto Arsizio. Sabato 21 febbraio allo stadio Carlo Speroni l’intitolazione del settore distinti ad Andrea Cecotti e della tribuna laterale a Giancarlo Amadeo – Tutte le informazioni

Luino – Luino riflette sul ruolo delle donne nello sport: incontro con Noemi Cantele e Morena Tartagni. Sabato 21 febbraio alle 20:30 Palazzo Verbania ospita una serata, promossa da Anemos Italia ODV, con sede a Germignaga, in collaborazione con la Cycling Sport Promotion – Tutte le informazioni