Cosa fare (o non fare) se vedi un lupo e la storia di un finlandese a Varese

Le news principali di giovedì per rimanere aggiornati in meno di 12 minuti

lupo barasso


Tra le notizie del 26 febbraio vi segnaliamo il manuale di comportamento in caso vi trovaste ad avere a che fare con un lupo (e nel Varesotto potrebbe non essere poi così difficile), la presentazione a Legnano del rapporto dell’osservatorio sulle mafie che ci sono ma non si vedono, l’intervista all’allenatore dei Mastini hockey Matikainen e molto altro.

Pubblicato il 26 Febbraio 2026
