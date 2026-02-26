Cosa fare (o non fare) se vedi un lupo e la storia di un finlandese a Varese



Tra le notizie del 26 febbraio vi segnaliamo il manuale di comportamento in caso vi trovaste ad avere a che fare con un lupo (e nel Varesotto potrebbe non essere poi così difficile), la presentazione a Legnano del rapporto dell’osservatorio sulle mafie che ci sono ma non si vedono, l’intervista all’allenatore dei Mastini hockey Matikainen e molto altro.