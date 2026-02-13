Cosa fare se a tuo figlio piacciono i videogiochi? Ne parliamo a Materia con Luca Tremolada

Ma allora i videogiochi fanno bene o fanno male? È la domanda che qualsiasi genitore si pone quando il proprio figlio o la propria figlia si appassiona ai videogame. Di questo e di altri temi si occupa Tasto pausa, l’ultimo libro di Luca Tremolada, giornalista di scienza e tecnologia del Sole24Ore, uno dei più grandi esperti italiani di gaming. Tremolada sarà a Materia nella serata di martedì 17 febbraio.

I videogiochi fanno bene o fanno male?

«I videogiochi non sono solo intrattenimento. Sono ambienti cognitivi che dialogano direttamente con la neuroplasticità, la capacità del cervello di riorganizzarsi creando nuove connessioni. Numerosi studi mostrano che l’esposizione a videogiochi d’azione può rafforzare attenzione selettiva e gestione del multitasking, competenze che oggi vengono studiate anche in ambito clinico. Non è un caso che alcune applicazioni videoludiche siano già utilizzate come terapie digitali, per esempio nel trattamento dell’ADHD, dove il gioco diventa uno strumento per allenare funzioni esecutive specifiche.

Il rovescio della medaglia emerge quando il design del gioco si appoggia in modo aggressivo ai principi della psicologia comportamentale. Il riferimento classico è la cosiddetta gabbia di Skinner, il modello sperimentale che dimostra come ricompense intermittenti possano generare comportamenti ripetitivi e compulsivi. In questo contesto si inserisce il dibattito sul Gaming Disorder, una condizione riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, che descrive l’uso problematico e persistente del videogioco quando perde la sua dimensione ricreativa e diventa disfunzionale».

Perché alcuni videogiochi sono simili al gioco d’azzardo?

«Il punto di contatto più evidente con il gioco d’azzardo passa dalle loot box, scatole virtuali che si vincono giocando, il cui contenuto resta ignoto fino all’apertura. Il meccanismo psicologico è quello del rinforzo a rapporto variabile, lo stesso che governa le slot machine: la ricompensa è imprevedibile e proprio questa incertezza amplifica la risposta dopaminergica, spingendo a ripetere l’acquisto nella speranza di ottenere l’oggetto raro. Dal punto di vista economico e comportamentale, questa dinamica riduce la distanza tra abilità e fortuna, avvicinando il videogioco a logiche tipiche del gambling. Non a caso alcuni Paesi hanno iniziato a regolamentare le loot box come forme di gioco d’azzardo, segnalando quanto il confine tra intrattenimento digitale e scommessa stia diventando sempre più sottile, e quanto il design delle esperienze interattive sia ormai un terreno centrale di discussione tra neuroscienze, economia comportamentale e politiche pubbliche».

I sistemi di parental control sono efficaci?

«Chiamiamoli con il loro vero nome: non filtri famiglia, ma ansiolitici digitali. I sistemi di parental control tecnicamente funzionano – bloccano contenuti vietati e staccano la spina quando scade il timer – ma servono soprattutto a placare l’ansia di mamma e papà. Il rischio è trasformare queste tecnologie in “badanti” ottuse a cui delegare l’educazione: eseguono gli ordini alla lettera ma non comprendono il contesto, finendo spesso aggirate dai ragazzi, veri hacker domestici quando si tratta di saltare un blocco.

L’efficacia reale crolla se lo strumento diventa un “poliziotto cattivo” che spia le chat o cronometra i minuti, minando la fiducia e la privacy senza insegnare l’autoregolamentazione. Sono utilissimi per bloccare la carta di credito ed evitare che i figli sperperino patrimoni in skin su Fortnite, ma nessun software sostituirà mai il vecchio metodo analogico. Meno lucchetti e più divano condiviso, perché il miglior controllo parentale resta giocare con loro, non contro di loro».

Quindi consiglierebbe di giocare con i propri figli a videogiochi? Quali?

«Giocare con i figli è la mossa strategica definitiva per farli parlare, ma è un campo minato. La regola d’oro per salvare la dignità è spostare la sfida dai riflessi al cervello. Evitate come la peste sparatutto frenetici stile Call of Duty o i Soulslike punitivi: finireste massacrati in secondi o, peggio, a lanciare il controller per la frustrazione davanti agli occhi giudicanti della prole. Puntate invece sugli strategici a turni come Civilization o Mario + Rabbids: lì contano la pianificazione e l’astuzia, non la velocità delle dita, e noi “boomer” abbiamo ancora speranza di vittoria. Se proprio volete l’azione, meglio la cooperativa di un Astrobot o il caos di Mario Kart, anche se la fortuna vi remerà contro. L’atteggiamento vincente? Socrate digitale: “non ci capisco niente, mi insegni?”. Non millantate record a Pac-Man che non interessano a nessuno. Umiltà tattica, divano condiviso e, se le cose si mettono male, dissimulate superiorità».

Luca Tremolada sarà a Materia martedì 17 febbraio per presentare il suo libro. L’ingresso è libero, ma è necessario registrarsi per partecipare.

