Cosa fare se si trova un animale ferito? Al CAI di Varese tornano i “Venerdì del Parco”

Un animale selvatico in difficoltà, un uccellino caduto dal nido o un mammifero ferito a bordo strada: come bisogna comportarsi per aiutarli davvero senza commettere errori? Per rispondere a queste domande torna il ciclo di incontri “I Venerdì del Parco”, promosso dal Parco Regionale Campo dei Fiori.

L’appuntamento inaugurale della rassegna 2026 è fissato per venerdì 20 febbraio alle ore 21.00, presso la sede del CAI Varese in via Speri della Chiesa 12. La serata, dal titolo “Il recupero della fauna selvatica: azioni di primo intervento e consigli pratici”, vedrà come relatore il dottor Matteo Mauri, Responsabile del CRAS WWF di Valpredina.

Dalla cura alla reintroduzione

Mauri illustrerà l’attività del centro bergamasco, un’eccellenza nazionale che opera in convenzione con Regione Lombardia. Il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) si occupa non solo del soccorso e della cura degli animali presso strutture autorizzate, ma anche della loro delicata reintroduzione in natura una volta guariti.

Consigli pratici per i cittadini

Oltre all’approfondimento scientifico, la serata avrà un risvolto molto concreto: verranno fornite indicazioni chiare su come un cittadino debba agire in caso di ritrovamento di fauna selvatica in difficoltà. L’obiettivo è fornire strumenti utili per un primo intervento corretto, che rispetti sia il benessere dell’animale sia la normativa vigente.

Il ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con il TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI Varese e il Comune di Brinzio, proseguirà nei mesi successivi toccando temi diversi: dal riconoscimento delle specie invasive ai funghi, fino agli alberi monumentali e agli insetti del nostro territorio.

Info utili

Quando: venerdì 20 febbraio 2026, ore 21.00.

Dove: sede CAI Varese, Via Speri della Chiesa 12, Varese.

Ingresso: libero, aperto a soci e non soci CAI.

Contatti: caivarese@caivarese.it | educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.