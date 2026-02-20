Cosa succede al Casello autostradale di Gallarate con l’inizio della posa delle nuove barriere fonoassorbenti

Al via una nuova fase di lavori sull’Autostrada A8 Milano-Varese, in corrispondenza del casello di Gallarate. Dalle 21 di lunedì 23 febbraio prenderà il via l’installazione di nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Contestualmente sarà chiusa la rampa di ingresso della stazione di Gallarate in direzione Milano e ci saranno delle riduzioni da tre a due corsie.

Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio piano di cantieri in fase di avvio tra Solbiate Albizzate, Gallarate e l’innesto con la A36, con riduzioni di carreggiata e chiusure notturne destinate a protrarsi per mesi.

Cosa prevede il cantiere

Le attività riguardano la rimozione delle barriere esistenti e la posa di nuovi dispositivi integrati, conformi alle più recenti normative. Dal punto di vista tecnico si tratta di un’unica struttura capace di svolgere una doppia funzione: contenimento in caso di urto, per la sicurezza di chi viaggia, e assorbimento del rumore a beneficio delle abitazioni vicine all’autostrada.

Peraltro proprio a Gallarate – zona via Arconti, via Mameli, viale Lombardia, via Fusinato, via Canova e altre – i veicoli corrono proprio sopra le case, essendo il tracciato in rilevato.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, il rinnovo completo dei dispositivi consentirà di garantire il massimo livello possibile di abbattimento acustico.

Da tre a due corsie verso Milano, chiusa l’entrata di Gallarate

Durante la prima fase dei lavori, il traffico in direzione Milano sarà comunque garantito su due corsie. La chiusura riguarda esclusivamente la rampa di ingresso del casello di Gallarate verso il capoluogo lombardo.

Lo schema di cantiere è stato condiviso con gli enti territoriali e, secondo quanto spiegato, permetterà di completare questa prima fase e di ripristinare la piena disponibilità della carreggiata e dell’entrata di Gallarate entro l’inizio dell’estate, periodo in cui i flussi di traffico aumentano per l’esodo verso le località di vacanza.

In alternativa all’ingresso di Gallarate, gli automobilisti diretti a Milano potranno utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio.

La seconda fase dopo l’estate

Una seconda fase del cantiere partirà al termine della stagione estiva. In quel periodo sarà garantita la fruibilità dell’ingresso di Gallarate e il mantenimento di due corsie verso Milano.

Dall’analisi dei flussi di traffico, Autostrade stima tempi di percorrenza superiori alla media soprattutto nella fascia pomeridiana della domenica, in particolare per chi rientra dai laghi in direzione Milano provenendo dalla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).

A chi percorre il tratto in quell’orario viene consigliato di anticipare l’uscita a Sesto Calende-Vergiate sulla D08 e rientrare in A8 a Busto Arsizio, dopo aver percorso la statale 33 del Sempione e la 336 dell’aeroporto di Malpensa.

Le ragioni del cantiere

L’intervento si è reso necessario per completare la riqualificazione delle barriere antirumore, secondo la nuova tipologia, ridefinita a seguito di una sentenza. Conclusi i lavori nei territori di Cassano Magnago e Cavaria con Premezzo, e archiviata la parentesi olimpica, Autostrade per l’Italia dà ora il via all’ultima fase dell’opera.