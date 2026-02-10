Varese News

Lombardia

Cultura in Lombardia: l’assessore Caruso ospite in diretta a VareseNews

Appuntamento dalle ore 17 di domani, mercoledì 11 febbraio, sui canali del nostro giornale: l'assessore Caruso sarà intervistata dal direttore Marco Giovannelli. Chi vuole assistere dal vivo può prenotare il proprio posto

Generico 07 Apr 2025

Spazio alla politica nella puntata di domani – mercoledì 11 febbraio – de “La Materia del giorno”, il programma quotidiano di approfondimento che va in onda in diretta video alle ore 17 su VareseNews.

L’ospite sarà infatti Francesca Caruso, assessore alla cultura di Regione Lombardia, intervistata dal direttore del nostro giornale, Marco Giovannelli. L’assessore Caruso – in passato anche vicesindaco di Gallarate ed esponente di Fratelli d’Italia – parlerà del suo ruolo in seno alla giunta regionale e alle tematiche culturali.

“La Materia del giorno” è un format che prevede la presenza del pubblico: lo studio ha una quindicina di posti e chi volesse partecipare lo può fare prenotandosi con una e-mail all’indirizzo redazione@varesenews.it (fino a esaurimento). Gli spettatori devono arrivare a Materia – via Confalonieri 5, Castronno – entro le 15.50 per poter prendere posto prima dell’inizio dell’intervista.

LA MATERIA DEL GIORNORiguarda tutte le puntate precedenti (su Youtube)
LA MATERIA DEL GIORNOTutti gli articoli su VareseNews

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.