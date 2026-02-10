Cultura in Lombardia: l’assessore Caruso ospite in diretta a VareseNews
Appuntamento dalle ore 17 di domani, mercoledì 11 febbraio, sui canali del nostro giornale: l'assessore Caruso sarà intervistata dal direttore Marco Giovannelli. Chi vuole assistere dal vivo può prenotare il proprio posto
Spazio alla politica nella puntata di domani – mercoledì 11 febbraio – de “La Materia del giorno”, il programma quotidiano di approfondimento che va in onda in diretta video alle ore 17 su VareseNews.
L’ospite sarà infatti Francesca Caruso, assessore alla cultura di Regione Lombardia, intervistata dal direttore del nostro giornale, Marco Giovannelli. L’assessore Caruso – in passato anche vicesindaco di Gallarate ed esponente di Fratelli d’Italia – parlerà del suo ruolo in seno alla giunta regionale e alle tematiche culturali.
“La Materia del giorno” è un format che prevede la presenza del pubblico: lo studio ha una quindicina di posti e chi volesse partecipare lo può fare prenotandosi con una e-mail all’indirizzo redazione@varesenews.it (fino a esaurimento). Gli spettatori devono arrivare a Materia – via Confalonieri 5, Castronno – entro le 15.50 per poter prendere posto prima dell’inizio dell’intervista.
LA MATERIA DEL GIORNO – Riguarda tutte le puntate precedenti (su Youtube)
LA MATERIA DEL GIORNO – Tutti gli articoli su VareseNews
