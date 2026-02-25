Da Castiglione Olona a Sanremo, Richy porta i suoi 12 anni e la sua canzone al Festival

Sono partiti mercoledì mattina presto, auto carica di bagagli, ma soprattutto di sogni. Quelli di Riccardo Pavin, 12enne di Castiglione Olona, che già da qualche anno ha iniziato a far parlare di sé grazie al suo talento musicale e ad una sensibilità che lo rende un ragazzino veramente fuori dal comune.

Grazie al suo brano “Perfetta Imperfezione” parteciperà mercoledì 25 febbraio al Sanremo New Talent, la competizione canora dedicata ai più piccoli. Si esibirà nella sessione delle 18.30 al Teatro degli Artisti.

Selezionato grazie ad una canzone che affronta una tematica importante come i problemi di DSA, Riccardo è entrato nel gruppo di ragazzini che si esibiranno nel tardo pomeriggio di mercoledì: si tratta di una semifinale e i cantanti vincitori andranno a giocarsi la finalissima a Rimini, nei prossimi mesi.

«Riccardo è emozionato – racconta mamma Saveria tradendo il medesimo stato d’animo – sia per il concorso, sia per la possibilità di portare il nome di Castiglione Olona, del suo paese, fino a Sanremo. Al contempo non vuole montarsi la testa: mostra di voler restare con i piedi per terra. Resta legato ai pensieri che lo hanno portato a scrivere questo brano: raccontare agli altri come ha superato una difficoltà, con la speranza di aiutare altri ragazzi con DSA».

Saveria e il marito, Attilio Pavin, stanno preparando gli ultimi dettagli pre partenza, mentre li raggiungiamo con una telefonata per intervistarli per VareseNews. Intanto Riccardo sta scegliendo come vestirsi per l’esibizione: «Alla fine ha scelto di essere se stesso: avrà addosso un jeans e una felpa, perché lui è così, semplice e col cuore grande» si emozionano i genitori.

Ad attenderlo, a Sanremo, una giuria con nomi di artisti famosi, pronti a valutare le performance dei giovani cantanti: Vince Tempera, Paolo Paltrimieri, Maria Teresa Ruta, Rossella Diaco, Moreno Donadoni, Cecilia Cesario, Roberto Ferrari, Falso Nueve, Carmen Masola, Andrea Agresti, Joy Salinas, Anna Bischi Graziani, Devis Paganelli, Cizco, John Vignola.

Resta il rimpianto per la scomparsa di Beppe Vessicchio. La famiglia Pavin lo aveva conosciuto anni addietro e ne parla con stima e gratitudine: «Abbiamo fatto due concorsi con lui e la serietà dei suoi concorsi era ineccepibile. Tenava veramente alle nuove generazioni. Riccardo per due volte era arrivato in finale – confidano – e Vessicchio lo aveva esortato a continuare a studiare e a crescere “Riccardo non ti voglio bruciare, voglio farti crescere e poi ti aspetto”».

Riccardo Pavin arriva ora a Sanremo, insieme ai suoi dodici anni, portando il suo brano e soprattutto la sua storia con sé.

Una storia che parte da Castiglione, attraversa la scuola di Tradate e i tanti istituti scolastici dove gli insegnanti negli ultimi due anni fanno ascoltare il brano “Perfetta Imperfezione” per aiutare gli studenti.

Il brano del giovane cantante parla di debolezza e fragilità, ma anche della forza scaturita trasformando quei sentimenti in energia e amore per se stessi.

In bocca al lupo dunque a questo talentuoso Castiglionese: siamo in tanti a tifare per lui.