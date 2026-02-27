Da Gazzada a Gressoney: le Olimpiadi invernali dei bimbi della scuola dell’infanzia

I bambini della scuola dell’infanzia di Gazzada hanno vissuto l’esperienza delle vicine Olimpiadi invernali Milano Cortina da tifosi, spettatori e protagonisti.

BAMBINI PROTAGONISTI DEGLI SPORT OLIMPICI

Grazie alla collaborazione con il CAI di Gazzada, i bambini dell’asilo sono stati in gita a Gressoney dove si sono sfidati nei giochi olimpici invernali organizzati apposiamente per loro.

I piccoli hano potuto scendere sulla neve con bob e sci, e anche slle palette di plastica, non per vincere medaglie, ma per imparare a essere protagonisti coinvolti nella realtà.

La pettorina con il logo olimpico, il nome e il numero sulla schiena e un sorriso che non ha nulla da invidiare a quello di chi le Olimpiadi le ha vissute davvero.

BAMBINI TIFOSI

Durante le settimane delle Olimpiadi i bambini si sono appassionandosi agli sport e a un modo di viverli che mette accanto alla competizione la bellezza della condivisione di una passione. Un’esperienza questa che i bambini vivono poi ogni giorno, nei loro giochi.

Così i bimbi si sono rivelati tifosi capaci di scoprire che la fatica e il sacrificio possono essere vissuti come occasione di felicità e di realizzazione di sé, non solo come rinuncia.

BIMBI SPETTATORI OLIMPICI

I bambini della scuola dell’infanzia di Gazzada hanno potuto assistere a una partita amichevole tra la nazionale italiana e quella canadese di Hockey paralimpico al Palaghiaccio di Varese.

Un’esperienza indimenticabile che ha mostrato loro come una condizione di svantaggio non determina solo un limite, ma può essere una risorsa se sostenuta da impegno, volontà e desiderio.

“Una prova di come la realtà sia, alla fine, inesorabilmente positiva, a dispetto della condizione in cui ciascuno è chiamato a vivere – spiegano le insegnanti della scuola dell’infanzia – Nelle ultime settimane abbiamo sperimentato che che l’educazione è vivere intensamente il reale perché vale la pena sempre giocarsi fino in fondo in ogni esperienza”.