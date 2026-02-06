Varese News

Tempo libero

Da marzo a luglio: la stagione “estiva” del teatro Periferico tra Valcuvia, Valtravaglia e Val Veddasca

Teatro di narrazione, di strada, di figura, clownerie e burattini, alternando linguaggi diversi per un cartellone che prevede due weekend dedicati a natura e famiglie

Teatro Periferico

Latitudini torna e si allarga, trasformando il territorio in un grande palcoscenico diffuso tra Valcuvia, Valtravaglia e Val Veddasca. La stagione “estiva” del Teatro Periferico, da marzo a luglio, porta spettacoli, incontri e performance in paesi, sentieri e borghi, confermando lo slogan di quest’anno: un teatro che muove e che si muove.

Un cartellone che viaggia tra valli e borghi

Dopo i mesi invernali al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, Latitudini esce dalla sala e si irradia verso Castello Cabiaglio, Luino, Masciago Primo, Montegrino Valtravaglia e, per la prima volta, Cuveglio e Orino, fino a toccare Monteviasco in Val Veddasca.

Il via “fuori sede” arriverà già il 21 febbraio, con lo spettacolo del giornalista e regista Gabriele Del Grande sul tema delle migrazioni, ospitato all’ex colonia elioterapica di Germignaga. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del bando arte e cultura e del percorso “Lo spettacolo in movimento”, che valorizza proprio la dimensione itinerante e territoriale del teatro.

La programmazione intreccia teatro di narrazione, clownerie e teatro di strada, teatro di figura e burattini, alternando linguaggi diversi ma tenendo al centro un filo comune: il rapporto intimo con la natura e la biodiversità, con la vita e con l’anima del mondo, sempre in equilibrio tra profondità e leggerezza.

Le storie: dall’avventura di Bonatti alla maternità, fino agli ultimi del Vangelo

A Montegrino Valtravaglia, al Teatro Sociale, il 21 marzo si parte con “In capo al mondo – in viaggio con Walter Bonatti”, produzione Teatro Invito: un attore e un musicista accompagnano il pubblico nella vita e nella filosofia del grande alpinista ed esploratore, tra avventura, natura selvaggia e ricerca dei propri limiti come cammino umano, guidati da narrazione, chitarra dal vivo e immagini spettacolari.

Cuveglio, il 29 marzo, ospita “Odi et amo” di Alma Rosé, un tassello della Trilogia della Genitorialità: in scena la maternità di una donna non più giovane alle prese con un figlio adolescente, in un monologo intessuto di parole, suoni e musica dal vivo, in cui si impara a distinguere tra proteggere e controllare e ad accettare l’amore che cambia volto nel tempo.

A Castello Cabiaglio, l’11 aprile, Antonio Catalano porta “Il Vangelo raccontato da un asino patentato”: dall’Annunciazione al “risveglio” dopo la croce, il Vangelo viene attraversato con lo sguardo meravigliato di un asino ingenuo e poetico, che richiama la bellezza fragile degli ultimi, il rapporto con la terra e l’invito a cercare il divino nascosto dentro ciascuno.

Natura, linfa e fragilità: Monteviasco, Orino e Cassano

La Val Veddasca diventa protagonista durante il weekend “Linfa”, interamente dedicato alla natura. A Monteviasco sono in programma un incontro sulle erbe e piante curative con la naturopata e guida ambientale Sonia Gallazzi e lo spettacolo “Semi” di Francesca Marchegiano, che attraverso la vita del grande scienziato Nikolaj Vavilov racconta la nascita della prima banca mondiale dei semi e il valore della biodiversità come garanzia di giustizia e futuro alimentare.

Il giorno successivo, un biologo e drag queen guiderà “Botanica Queer – percorso nel lato drag della Natura”: un viaggio performativo tra piante, ironia, canzoni e riflessioni sul rapporto tra essere umano e mondo vegetale, dove le piante diventano simbolo di intelligenza, cooperazione e fluidità, capaci di mettere in discussione pregiudizi e supremazia dell’uomo sul vivente.

A Orino, il 9 maggio, “Storia di Nina” racconta di una bambina che non riesce a dormire e della sua misteriosa “Polvere Nera”: una creatura che rende opache le cose che la facevano felice ma che rappresenta, in realtà, la sua tristezza. Accogliendola, Nina impara ad accettare la propria vulnerabilità e a ritrovare meraviglia e sé stessa attraverso l’incontro con gli altri.

La stagione coinvolge anche direttamente il laboratorio di comunità: a Cassano Valcuvia, il percorso annuale del corso adulti curato da Teatro Periferico si chiuderà con un saggio all’aperto dedicato alla natura letta attraverso mito e poesia, confermando la vocazione del progetto a intrecciare professionisti e cittadini.

Burattini, famiglie e comicità di strada

Masciago Primo inaugura il nuovo anfiteatro con due appuntamenti dedicati al teatro di figura: “Pirù, demoni e denari” è uno spettacolo di burattini a guanto che reinterpreta il mito di Orfeo in chiave popolare e comica, tra diavoli, tranelli e discese all’Inferno, con un ritmo serrato e un continuo dialogo con il pubblico. “Briciole”, del Teatro dei burattini di Varese, propone sei brevi storie comiche e poetiche costruite per il giovane pubblico, usando tecniche diverse – burattini, oggetti, suoni e teatro delle mani – per stimolare immaginazione, ascolto e sensibilità.

A Luino, nel parco Ferrini, la chiusura in grande stile è affidata a “Zitto, Zitto” di Claudio Cremonesi: uno spettacolo comico e circense in scena da oltre venticinque anni, che si rinnova a ogni replica grazie all’improvvisazione e al contatto diretto con gli spettatori. Giocoleria, equilibrismi, oggetti quotidiani trasformati in sorprese e gag rendono lo show un vero antidoto al distanziamento, pensato per far giocare insieme adulti e bambini.

presentazione latitudini teatro periferico

Il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto

«Come Fondazione – sottolinea Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto – sosteniamo le attività del Teatro Periferico da circa dieci anni, con un impegno complessivo vicino ai 100.000 euro. L’idea di teatro sociale è una prospettiva attualissima: qui parliamo di un impegno sociale che porta cultura e relazioni anche in luoghi inediti, lontani dai percorsi tradizionali. Quando valutiamo i progetti, teniamo insieme le dimensioni economiche e quelle sociali: rispondere ai bisogni, innovare nelle formule, misurare i risultati è la bussola che guida il nostro sostegno».

Una stagione pensata per il dialogo

Paola Manfredi, presidente e direttrice del Teatro Periferico, spiega così la filosofia della nuova stagione: «Presentiamo la seconda parte di Latitudini, “Spettacolo in movimento”, che è una stagione nuovissima nella formula perché nasce da un’urgenza: offrire alle comunità occasioni di confronto, riflessione e dialogo. Viviamo un tempo di forti tensioni sociali e di comunità, con poco spazio per dialogare davvero. Il teatro, storicamente, è un luogo di riflessione e confronto: per questo nella prima parte della stagione il pubblico ha assistito allo spettacolo a cui erano abbinati la cena insieme e il confronto con gli artisti».

La seconda parte di stagione, da marzo, manterrà sempre questo impianto di dialogo: «Dopo ogni spettacolo – prosegue Manfredi – ci sarà uno spazio di confronto con gli artisti. È una co-progettazione vera con i comuni, che stanno aumentando di anno in anno. Monteviasco rientra nel progetto “Terre alte”, che approfondiremo nella prossima stagione. I pubblici sono sempre diversi: abbiamo uno zoccolo forte di giovani, anche perché molti spettacoli sono pensati e realizzati da giovani, ma nei comuni meno abituati al teatro stiamo portando proposte nuove, aprendo porte e immaginari dove prima non c’erano».

Un teatro accessibile, sostenibile e in movimento

Accanto ai contenuti, Latitudini cura anche le modalità di fruizione: prezzi differenziati (intero, ridotti per under 18, over 65, allievi e bambini) e sconti specifici per i weekend tematici “Linfa” e “Il Paese dei burattini” favoriscono la partecipazione delle famiglie e dei pubblici più giovani.

Il progetto “Teatribus – l’omnibus del teatro” offre un servizio navetta a basso costo per chi non ha l’auto o preferisce scelte sostenibili, rafforzando l’idea di un teatro davvero vicino ai paesi e alle persone. Il servizio va prenotato entro il giovedì precedente ogni spettacolo e viene attivato son in presenza di una congrua richiesta.

Tra boschi, borghi e piazze, la stagione 2026 di Teatro Periferico conferma così una vocazione precisa: portare il teatro dove di solito non arriva, usare le storie per parlare di natura, fragilità, relazioni e diritti, e fare dei territori della provincia di Varese una mappa viva di incontri, immaginari e comunità

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.