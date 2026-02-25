Da mediano di mischia a “padre di mischia”: la storia di Danilo Matonti

Prima di diventare il padre che si sveglia alle 5 del mattino per portare i figli sul ghiaccio, Danilo Matonti, papà di Marco e Filippo (difensore e portiere dei Mastini), è stato un uomo da mischia. Mischia nel senso fisico del termine, visto che da ragazzo giocava a rugby con il ruolo di mediano di – appunto – mischia, arrivando fino in Serie A con l’ASD Rugby Belluno, squadra in cui si era ricavato anche un ruolo, ben preciso.

Sport, quello della palla ovale, dove il corpo è moneta corrente: lo spendi, lo investi, lo sacrifichi, e quando finisci a terra ti rialzi. Sempre. “Disciplina” che attraversa in maniera caleidoscopica la parola stessa visto che, per sue caratteristiche intrinseche, inculca in chi lo pratica una mentalità unica, che resta impressa qualsiasi sia il percorso di chi la pratica, anche dopo aver appeso i tacchetti al chiodo. Anzi, è proprio lì che quella mentalità trova il suo terreno di sbocco migliore: la vita. E in questo caso nella pratica del mestiere più duro e più invisibile al mondo: fare il genitore, con la particolarità nel caso di Danilo di avere due figli che decidono di giocare ad hockey su ghiaccio.

Ci sono storie nascoste che ogni tanto vale la pena raccontare. Storie in cui, anche se a diversi livelli, qualcuno ci può ritrovare se stesso, non conta in quale sport o in quale altra situazione. Nel nostro caso questa storia fa rima con hockey su ghiaccio, e spesso comincia con anticipo rispetto al primo ingaggio, e non termina mai al suono della terza sirena, anzi alle volte parte proprio da lì. Strano a dirsi, ma sono storie che parlano in silenzio, sussurrano. Storie che a volte nascono su auto che macinano chilometri, con il buio che mangia le montagne, pessime colazioni in autogrill, con una colonna sonora che non è quella dei film americani perché la musica che ti impongono di ascoltare è di un’altra generazione, che a te proprio non piace.

Li chiamano sacrifici, ma non è vero, è solo la risultante naturale di una serie di cose che decidi di fare, in modo che il sogno dei tuoi ragazzi non abbia confini definiti. Poi comprendi che quelle storie tu le vuoi vivere in prima persona senza delegarle ad altri, e tutto acquista un valore immenso, tutto si giustifica qualora ve ne fosse bisogno: ogni chilometro, ogni curva, ogni sveglia assassina.

Danilo Matonti è quel padre. Uno che di strada ne ha macinata molta, da Feltre alle piste dell’Alto Adige passando per Asiago e da mille altre trasferte in tutto il nord-est hockeisticamente civilizzato. Lui, assieme alla moglie Martina, ha donato la sua vita all’hockey su ghiaccio, in una lunga corsa per alimentare la passione sportiva dei propri figli, e da tutto questo ha ricevuto tantissimo, perché tutto quello che ha fatto lo rifarebbe senza dubbio alcuno. Dietro a quel cognome c’è la storia di un uomo che ha deciso di non delegare nulla, e gestire i propri figli in prima persona. Un uomo che dal rugby ha imparato la lezione più importante: non si molla mai. Già, perché in fondo esiste un grado di parentela stretto tra le due discipline: la stessa fisicità cercata, lo stesso concetto di squadra che non è un’idea astratta ma un fatto concreto: “ti copro le spalle, tu copri le mie”. La stessa durezza portata con onore, senza lamentarsi, senza teatro. Spesso lo stesso concetto di “terzo tempo’” con il cardine del rispetto per l’avversario che non è un optional, è il fondamento.

L’intervista:

Danilo Matonti, ci racconti come è cominciato tutto. Come si finisce a crescere due hockeisti, qual è stata la scintilla da cui tutto ha preso vita?

«Premetto che l’hockey non è uno sport “di famiglia”: io ho praticato il rugby per 30 anni, arrivando a giocare in serie A a Belluno. Poi, quando ho smesso con la palla ovale, mi sono dedicato al broomball, e magari capitava ai miei figli di vedere l’hockey quando finivamo di giocare: forse è stato il loro primo contatto con quello sport. Mi è poi capitato di portare i ragazzi a vedere qualche partita di hockey e da lì la voglia di Marco di provare a giocare. L’ho portato a Feltre, dove ha provato e gli è piaciuto molto, per poi spostarsi ad Asiago. In realtà devo ammettere che l’ho portato anche a vedere il rugby, ma lo riteneva troppo violento».

E Filippo? ha seguito il fratello per emulazione?

«Pippo è portato per lo sport in generale, ha giocato molto a calcio, a tennis e ha provato anche il rugby, tutti sport in cui ha fatto molto bene. Poi ha provato l’hockey su ghiaccio, all’inizio come attaccante, velocissimo sui pattini e con un ottimo gioco di bastone. Poi ad Asiago Jimmy Canei ha deciso di schierarlo tra i pali: può sembrare strano ma il pattinaggio per un portiere conta eccome. Poi c’era quel suo istinto naturale che in effetti lo ha fatto crescere parecchio».

Passione che cresce assieme al grado di sacrificio per lei.

«Si, cresce proprio in proporzione, migliaia di chilometri all’anno: si parte dalle trasferte “in zona” visto che Marco ha iniziato a Feltre, tre volte a settimana più partite, tornei e via dicendo. Poi c’è stata Asiago, che dista più di un’ora e mezza da casa, ma l’innamoramento di Marco è stato così grande, che abbiamo deciso di trasferirci sull’altopiano: i due anni prima sono stati molto impegnativi, con allenamenti giornalieri che andavano combinati con quelli di Pippo, che intanto era stato chiamato per disputare tornei internazionali con il Bolzano junior (Academy Bolzano). Situazione che poi ha visto il coinvolgimento anche di Marco che a sua volta è stato tesserato a Bolzano, e da lì l’ennesimo trasferimento».

Come si vive da genitore la partita? Riesce a essere sempre obiettivo?

«Credo di esserlo, anzi lo spero, visto che non ho la prova certa di quello che poi è la mia visione. Come dicevo conosco lo sport avendolo praticato a buoni livelli, e penso di saper scindere il fatto che sul ghiaccio ci sono, prima ancora che due atleti, i miei figli. L’altro fattore importante è che ho avuto per anni una società che si occupava di selezionare i migliori giocatori in Italia, per partecipare a tornei di livello élite in Europa. Questa esperienza mi ha permesso di conoscere lo sport anche a livello gestionale. Quindi sì: penso di essere piuttosto equilibrato».

C’è una componente psicologica di cui un genitore deve tenere conto?

«Assolutamente sì. A loro modo i ragazzi mi chiedono a fine partita un commento, le mie riposte per loro sono differenti. Mi spiego: Marco sa quando sbaglia e so che con lui posso essere diretto e dirglielo, in maniera chiara e dettagliata. Anche Filippo sa quando sbaglia, ma il suo equilibrio è diverso, quindi l’approccio al commento post-gara ha una dialettica totalmente diversa. In questo ultimo periodo li vedo comunque molto tranquilli ed il mio intervento serve meno».

C’è stato un momento in cui ha detto “chi me lo ha fatto fare”?

«Si certo. Tutti i giorni! Scherzi a parte viviamo con mia moglie una situazione molto particolare, siamo assolutamente convinti delle scelte fatte, e che rifaremmo qualora dovessimo partire daccapo. Ma come accennavo abbiamo “cambiato vita” per quattro volte, lasciando città d’origine, abitudini, amicizie e molto altro. Ma questo ci ha fatti anche crescere molto, e ci siamo sempre trovati bene, maturando a nostra volta. Poi c’è un fattore speciale, quello di vedere i propri figli soddisfatti e sereni. Sappiamo benissimo che nessuno di loro troverà spazio in NHL, ma la gioia è il tributo più grande per noi. Naturalmente anche per loro questo itinerare significa cambiare spesso tutto, ma è un’esperienza che al di la dello sport servirà loro nella vita. Sono cresciuti tanto, sotto tutti gli aspetti. Quindi confermo, rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni».

A proposito di crescita, Filippo ha vissuto due momenti importanti: Glavic lo nomina titolare, quando faceva da backup ad un super-portiere, e come Marco l’esperienza con la Nazionale. Come ha reagito con voi a questi stimoli molto forti.

«Premetto che in famiglia non si parla quasi mai di hockey, soprattutto con Pippo che ha un suo equilibrio molto particolare. È molto più maturo della sua età anagrafica con un approccio molto particolare. Tornando alla tua domanda, lui si è sempre impegnato lavorando davvero tanto, quindi la promozione di Glavic non è stata una cosa calata dal cielo, è arrivata e l’ha gestita bene. Forse ha creato più instabilità l’arrivo di “Oggy” (Artur Ohandzhanyan n.d.r.) che ha, per meriti assolutamente acquisiti, tolto la titolarità a Filippo che aveva giocato un alto numero di partite facendo molto bene. Lo ha compreso e metabolizzato, ma non è stato semplice. In Nazionale è stato convocato nell’Under 18 per due anni di fila, vincendo lo scorso anno i mondiali con la conseguente promozione di categoria. Anche Marco ha vestito la maglia azzurra con la Under 16, 18 e 20, ottenendo un prestigioso terzo posto con quest’ultima. Sono momenti fantastici quelli in azzurro, che hanno concesso soddisfazioni e tanta esperienza per i ragazzi».

Quando giocava a rugby, in termini di stile, era più Marco o Filippo?

«Nessuno dei due. Ero molto “cattivo” e il mio compito era quello di puntare il più grosso e fargli capire che con noi avrebbe avuto problemi. Rischiavo di farmi male, spesso me ne sono fatto, ma avevo tra i vari compiti quel ruolo. Poi mi piaceva anche gestire la parte più mentale e psicologica, quindi emergeva anche la mia parte equilibrata. Ero quindi una sorta di mix tra Marco e Pippo. Però se dovessi scegliere una parte, direi più sanguigno».

