Da Saronno a Roma: Lucy Sasso entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici
L’assessora di Saronno entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici, unendo l’esperienza amministrativa locale all’impegno politico sui temi delle nuove generazioni
L’assessora del Comune di Saronno Lucy Sasso è entrata a far parte della Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, un incarico di rilievo che porta la provincia di Varese all’interno del gruppo dirigente nazionale della più grande organizzazione giovanile di partito in Italia.
La nomina è avvenuta ieri a Roma nel corso della direzione nazionale dei giovani del Pd che si è svolta nella sede nazionale del Partito Democratico di via del Nazareno, a Roma. Un appuntamento che segna l’avvio della nuova fase dell’organizzazione dopo l’elezione, avvenuta nelle scorse settimane, di Virginia Libero alla segreteria nazionale.
La nuova segreteria dei Giovani Democratici
Nel corso dei lavori, la neo segretaria ha presentato la squadra che la affiancherà alla guida dei Giovani Democratici. Tra i nuovi incarichi spicca anche quello di Lucy Sasso, attualmente assessora del Comune di Saronno, con deleghe alla digitalizzazione, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e alla promozione del territorio. Un profilo che unisce l’impegno politico nazionale a una consolidata esperienza amministrativa locale, maturata all’interno di una città che sta puntando con decisione su innovazione e servizi digitali.
Intelligenza artificiale e diritti
«L’intelligenza artificiale e il futuro digitale non sono temi astratti, ma questioni che incidono già oggi sulle opportunità delle persone, sul lavoro e sulla qualità della democrazia – dice Lucy Sasso, assessora del Comune di Saronno – La sfida è governare l’innovazione, rendendola uno strumento di equità, diritti e sviluppo per tutte e tutti, a partire dalle nuove generazioni».
Un messaggio che riassume il nuovo sguardo che Lucy Sasso sta portando nei suoi diversi incarichi a livello locale e ora anche a livello nazionale, per confrontarsi con trasformazioni rapide e decisive per il presente e il futuro delle politiche, soprattutto quelle rivolte ai giovani.
