Da Varese al Gianicolo: la memoria del Risorgimento rivive nel cuore di Roma
Una delegazione dell'Associazione "Varese per l'Italia" ha celebrato il 177° anniversario della Repubblica Romana. Omaggio floreale per gli eroi bosini Daverio, Dandolo e Morosini
Lunedì 9 febbraio, il legame storico tra Varese e il Risorgimento italiano si è rinnovato solennemente nella Capitale. Una delegazione dell’associazione “Varese per l’Italia XXVI Maggio 1859”, guidata dal presidente Luigi Barion, si è recata al Gianicolo per partecipare alle celebrazioni del 177° anniversario della Repubblica Romana.
La cerimonia ha preso il via presso il Mausoleo Ossario Garibaldino, alla presenza delle massime autorità civili e militari capitoline. Sulle note del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, sono state deposte le corone d’alloro in onore dei caduti.
Particolarmente significativo l’intervento dell’ingegner Francesco Hibbert Garibaldi, discendente diretto dell’Eroe dei due Mondi, che ha sottolineato come la Costituzione della Repubblica Romana sia stata la vera genitrice della nostra Carta Costituzionale del 1947. La mattinata è stata accompagnata dai canti patriottici del coro del Liceo Classico Seneca e dalla voce della soprano Adriana Modugno.
Il ricordo degli eroi varesini
Il momento più emozionante per la delegazione bosina è avvenuto nel parco del Gianicolo, tra i busti che compongono il “pantheon” degli eroi garibaldini. Qui campeggia il monumento a Francesco Daverio, figura centrale del Risorgimento varesino.
Presso il cippo dedicato a Daverio, Enrico Dandolo ed Emilio Morosini — recentemente restaurato dopo un danneggiamento — è stato deposto un omaggio floreale a nome dell’Amministrazione Comunale di Varese.
“Ricordare i nostri giovani martiri significa tenere viva la radice della nostra identità”, ha dichiarato Luigi Barion.
Le sue parole hanno destato vivo interesse tra i numerosi studenti dei licei romani presenti, guidati dalla professoressa Gisella Bellantone, a testimonianza di una memoria storica che continua a parlare alle nuove generazioni.
