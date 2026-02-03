Dai video su YouTube ai palchi di tutta Italia: i Pantellas si raccontano a VareseNews
Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, insieme a Roberto Sigurtà, sono stati ospiti della nostra redazione. Un viaggio lungo 17 anni, nato per gioco tra i corsi di teatro e l'animazione estiva, che oggi approda nei teatri di tutta Italia con l'edutainment di "Viaggi nel tempo nella vita reale"
C’è chi li segue dagli esordi nel 2009 su YouTube e chi li ha scoperti tra i milioni di follower su Instagram, Facebook e TikTok, ma per tutti i varesini i Pantellas restano i ragazzi “di casa”.
Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, I Pantellas, insieme a Roberto Sigurtà sono tornati nel territorio per promuovere la loro nuova sfida: il teatro. Dopo il successo sul web, lo spettacolo “Viaggi nel tempo nella vita reale” farà tappa a Legnano (Teatro Tirinnanzi, domenica 8 ore 17:00) e Gallarate (Teatro Condominio, 22 febbraio ore 17:00).
Dalla piscina della Schiranna ai 7 milioni di iscritti su YouTube
La loro storia sembra la trama di uno dei loro sketch. Tutto è iniziato in un oratorio di Buguggiate e tra i lettini della piscina della Schiranna, dove facevano animazione: «Siamo nati con l’improvvisazione forzata: la nostra capo animatrice ci svegliava e ci diceva di vestirci da donne e fare uno sketch di Uomini e Donne in mezzo al pubblico alle due del pomeriggio», hanno ricordato ridendo. Da lì, l’apertura del canale YouTube il 28 agosto 2009, nato quasi per scommessa (e per riconquistare una ragazza, confessa Daniel).
Oggi i numeri sono da capogiro: su YouTube sono arrivati a oltre 7 milioni di iscritti, su TikTok & Instagram a quasi 3 milioni per ciascuna piattaforma, su Facebook 1,8 milioni (dove dicono di divertirsi di più leggendo i commenti dei “boomer”).
Lo spettacolo: “Viaggi nel tempo nella vita reale”
Non un semplice collage di video portati sul palco, ma una vera commedia. Attraverso uno strumento misterioso, il trio viene catapultato in diverse epoche storiche, incontrando personaggi come Napoleone. «Lo chiamiamo edutainment», spiegano. «Vogliamo far ridere, ma anche lasciare qualche nozione storica che abbiamo dovuto ripassare pure noi». Sul palco, insieme a Jacopo e Daniel, ci sarà la presenza fissa di Roberto Sigurtà, il trasformista del gruppo, e altri personaggi storici del canale come il Carabiniere.
Un legame indissolubile con Varese
Nonostante il successo nazionale, i Pantellas restano ancorati alla provincia: originari uno di Azzate (Jacopo) e uno di Sumirago (Daniel), mentre anche Roberto è delle nostre zone, di Busto Arsizio. «Varese è casa nostra. Giriamo i nostri video qui tra il lago, Albizzate e Somma Lombardo. Valorizzare la nostra terra nelle produzioni è fondamentale per noi».
Progetti futuri e “Cattivi Vicini”
Il teatro non ferma la produzione online. È appena partita la nuova serie “Cattivi Vicini”, girata in una villa affrescata nel Varesotto, che promette di riportare il duo alle atmosfere dei loro esordi cinematografici, tra panda che sfondano vetrine ed effetti speciali.
La tournée toccherà anche città come Verona e Roma (al prestigioso Teatro Parioli il 7 maggio), ma l’invito per i fan locali è per le tappe di Legnano e Gallarate: «Venite alle 17: è l’orario perfetto per i bambini, per chi vuole fare l’aperitivo dopo e per gli anziani che vogliono dormire su poltrone comodissime!».
IL VIDEO DELL’INTERVISTA A LA MATERIA DEL GIORNO
