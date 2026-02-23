Dal jazz ai Pink Floyd, tre serate a ritmo di musica con la Pro Loco di Rescaldina

Al via sabato 28 febbraio nell’auditorium comunale di via Matteotti la rassegna musicale organizzata dalla Pro Loco di Rescaldina, iniziativa nata per «promuovere la cultura musicale e offrire alla comunità un’occasione di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio».

Tre gli appuntamenti in calendario. Si parte a ritmo di swing e jazz con Giorgia Ciavatta 4et, che insieme a tre musicisti proporrà un viaggio negli anni ’60 e ’70 della musica italiana e internazionale, da Mina ai Beatles. Sabato 14 marzo, invece, è in programma un omaggio alla canzone d’autore italiana con “Mercante d’autore”. Ultimo concerto sabato 28 marzo con Dave Academy, con un viaggio musicale nel mondo dei Pink Floyd.

«Ogni serata sarà un momento dedicato alla musica dal vivo e alla socialità – spiegano dall’associazione -, confermando l’impegno della Pro Loco nel sostenere eventi culturali capaci di arricchire l’offerta locale». L’ingresso alle serate della rassegna costerà 8 euro, 5 per i soci della Pro Loco. Per ulteriori informazioni e prenotazione sugli eventi in calendario è possibile contattare il numero 339.6809600.