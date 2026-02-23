Dal jazz ai Pink Floyd, tre serate a ritmo di musica con la Pro Loco di Rescaldina
Si parte a ritmo di swing e jazz con Giorgia Ciavatta 4et, che proporrà un viaggio negli anni '60 e '70 della musica italiana e internazionale
Al via sabato 28 febbraio nell’auditorium comunale di via Matteotti la rassegna musicale organizzata dalla Pro Loco di Rescaldina, iniziativa nata per «promuovere la cultura musicale e offrire alla comunità un’occasione di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio».
Tre gli appuntamenti in calendario. Si parte a ritmo di swing e jazz con Giorgia Ciavatta 4et, che insieme a tre musicisti proporrà un viaggio negli anni ’60 e ’70 della musica italiana e internazionale, da Mina ai Beatles. Sabato 14 marzo, invece, è in programma un omaggio alla canzone d’autore italiana con “Mercante d’autore”. Ultimo concerto sabato 28 marzo con Dave Academy, con un viaggio musicale nel mondo dei Pink Floyd.
«Ogni serata sarà un momento dedicato alla musica dal vivo e alla socialità – spiegano dall’associazione -, confermando l’impegno della Pro Loco nel sostenere eventi culturali capaci di arricchire l’offerta locale». L’ingresso alle serate della rassegna costerà 8 euro, 5 per i soci della Pro Loco. Per ulteriori informazioni e prenotazione sugli eventi in calendario è possibile contattare il numero 339.6809600.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.