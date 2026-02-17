Dalla Casa del Giocattolo al titolo provinciale: Nethuni è la nuova regina degli scacchi Under 14

A volte basta un piccolo seme, lanciato con generosità, per veder fiorire un successo straordinario. È la storia di Nethuni, una ragazza “seria, educata e davvero in gamba”, studentessa delle medie alla Vidoletti e appassionata di basket, che lo scorso weekend ha compiuto un’impresa sulla scacchiera: si è laureata Campionessa Provinciale di Scacchi Under 14.

Un traguardo che nasce da un’intuizione della Casa del Giocattolo Solidale, la realtà varesina che da anni si batte perché il diritto al gioco, allo sport e all’istruzione sia garantito a tutti, senza distinzioni.

Tutto è iniziato due anni fa, quando il Club Scacchi Varese ha proposto alla Casa del Giocattolo di donare un corso a due bambini. La scelta è caduta subito su Nethuni e sulla sua sorellina Thihasna, originarie dello Sry Lanka e residenti a Varese con la famiglia. Quella che era nata come una scommessa e un gioco è diventata rapidamente una passione travolgente, alimentata con grinta e impegno costante.

“Questo traguardo è la prova più bella del perché lavoriamo ogni giorno — spiegano con orgoglio dalla Casa del Giocattolo Solidale —. Donare opportunità significa permettere ai bambini di scoprire chi sono e fin dove possono arrivare. Grazie alla collaborazione tra realtà del territorio, abbiamo abbattuto una barriera e permesso a un talento di emergere“.

Prossima fermata: i Campionati Italiani

Nethuni, che molti conoscono per la sua partecipazione alle attività educative e sportive della città, non si ferma qui. Grazie a questa vittoria ha staccato il pass per il Campionato Italiano, portando con sé l’entusiasmo di un’intera comunità che la sostiene.

“Forza Nethuni, tutta la Casa del Giocattolo Solidale è con te! Continua a muovere i tuoi passi sulla scacchiera della vita con la stessa grinta e il sorriso di sempre”. Ora Varese intera si prepara a fare il tifo per la sua giovane campionessa, pronta a sfidare i migliori talenti nazionali.