Dalla città al miraggio: trent’anni di ricerca di Simona Uberto in mostra alla Bipielle Arte

È un viaggio lungo trent’anni, sospeso tra la solidità del destino e l’apertura dell’avvenire la mostra “Fatum Futura” di Simona Uberto. Gli spazi di Bipielle Arte a Lodi, all’interno del prestigioso Centro Direzionale progettato da Renzo Piano, si preparano a ospitare l’ampia antologica dedicata all’artista.

L’esposizione, curata da Maria Laura Gelmini e promossa dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi, aprirà al pubblico con l’inaugurazione di venerdì 27 febbraio alle 17:30, restando visitabile fino al 22 marzo 2026.

Tra destino e possibilità

Il titolo della mostra nasce da un’intuizione dell’artista (Savona, 1965), oggi docente di Pittura all’Accademia di Brera. “Fatum indica ciò che è già stato pronunciato, il destino” spiega Uberto, “mentre Futura è lo spazio delle domande, ciò che ancora non è”.

In mostra circa cinquanta opere che ripercorrono una carriera iniziata negli anni Novanta. Il percorso si snoda tra fotografia, installazioni, sculture e collage, testimoniando un’evoluzione costante: dai primi scatti urbani che catturavano il ritmo della quotidianità e dei passanti, fino alle sperimentazioni più recenti che trasformano il paesaggio in visione pura.

Il miraggio della “Fata Morgana”

Il cuore pulsante dell’antologica è rappresentato dalla serie Fata Morgana. Qui Simona Uberto abbandona la documentazione del reale per addentrarsi nel territorio del miraggio. L’artista seziona, ribalta e ricompone lo scatto fotografico: i cieli diventano terra, gli skyline si capovolgono, trascinando lo spettatore in quello che René Magritte definiva “l’attimo di panico”.

“Le sue non sono semplici vedute, ma luoghi destabilizzanti che rivelano la precarietà delle nostre certezze visive”, osserva la critica Simona Bartolena. Ogni opera non riproduce la realtà, ma la reinventa attraverso un processo creativo meticoloso, che unisce tecnologia e sapienza artigianale.

Un’esperienza immersiva

Il percorso espositivo, diretto da Paola Negrini, è pensato come un vero e proprio “attraversamento”. Il visitatore si muove tra varchi e sconfinamenti, invitato a dubitare della stabilità di ciò che vede. Ad accompagnare la mostra, un catalogo edito da Vanillaedizioni con testi critici di Maria Laura Gelmini, Simona Bartolena e Giorgio Bonomi.

Fatum Futura. Simona Uberto

A cura di: Maria Laura Gelmini

Bipielle Arte, Via Polenghi Lombardo (Spazio Tiziano Zalli), Lodi

Periodo: 28 febbraio – 22 marzo 2026

Inaugurazione: Venerdì 27 febbraio, ore 17:30

Orari: Giovedì e venerdì 16:00–19:00; sabato e domenica 10:00–13:00 / 16:00–19:00

Ingresso: Libero