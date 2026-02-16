Varese News

Dalla Regione oltre un milione di euro per le bande e i cori: “Sono il cuore delle nostre comunità”

L'assessore Francesca Caruso annuncia l'incremento dei fondi: 400 mila euro in più per sostenere la musica popolare. Risorse a fondo perduto per concerti, rassegne e scuole di musica

Un investimento che tocca da vicino le tantissime realtà musicali che animano i comuni del Varesotto e di tutta la Lombardia. Regione Lombardia ha deciso di potenziare il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk, portando la dotazione finanziaria complessiva a 1,15 milioni di euro. (foto generata con l’ausilio dell’AI)

La decisione, ufficializzata oggi attraverso una delibera di Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, prevede uno stanziamento aggiuntivo di 400.000 euro per la misura dedicata alla musica popolare.

Un presidio per il territorio

“Queste realtà rappresentano un presidio culturale fondamentale per i nostri territori”, ha commentato l’assessore Caruso. “Superare la soglia del milione di euro significa investire direttamente nelle comunità locali, valorizzando le radici e promuovendo l’aggregazione, specialmente tra le nuove generazioni”. L’obiettivo dichiarato è fornire strumenti sempre più efficaci affinché il tessuto associativo musicale possa innovarsi e crescere.

Cosa finanzia il bando

Il bando, gestito in collaborazione con ANCI Lombardia, prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto. La linea di intervento più consistente (pari a 800.000 euro) è destinata al supporto di attività concrete: spettacoli e concerti, formazione, identità locale.

Per le numerose bande storiche della provincia di Varese, spesso impegnate anche nella gestione di scuole di musica per bambini e ragazzi, si tratta di una boccata d’ossigeno importante per garantire la continuità di un servizio che è insieme artistico e sociale.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
