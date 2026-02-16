Dalle Piccole Cicladi a Varese: il “mal di Grecia” contagia Materia

C’è chi la chiama vacanza e chi, con una punta di consapevolezza clinica, la definisce “patologia”. È il “mal di Grecia”, quel desiderio inarrestabile di ritorno che ha riempito di volti e racconti lo spazio Materia di Varese. Una serata nata quasi per gioco, ma capace di sprigionare un’energia vibrante, condotta dal direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, insieme a tre ospiti d’eccezione accomunati dalla stessa “ossessione” per l’Egeo.

Galleria fotografica A Materia una serata alla scoperta della Grecia 4 di 12

La serata ha messo a confronto due filosofie di viaggio opposte ma complementari. Da una parte Ilaria Garzonio (insegnante e appassionata di cammini) e suo marito Marco Natola: veri e propri “scout” delle isole. Trent’anni di viaggi, 47 isole visitate e una regola ferrea: ogni anno un’isola vecchia e una nuova.

“La Grecia è il mio porto di benessere psicofisico — ha spiegato Ilaria —. È il luogo dove allineo testa e cuore. Nonostante i viaggi in Indonesia o Venezuela, è qui che ritrovo l’oblio positivo, quello switch-off necessario dalla frenesia quotidiana”. Il loro racconto ha toccato la bellezza brulla di Amorgos, l’isola de Il Grande Blu, e la sacralità di Patmos, tra motorini scassati, odore di tamerici e il mantra del “siga siga” (piano piano).

Dall’altra parte della scrivania, Matteo Fiorini, creativo milanese e “padre” del nome Materia, che ha scelto la via della stanzialità. Il suo cuore batte per Kofunissi e le Piccole Cicladi: “Ho sposato quest’isola nel 2009. Bastano dieci passi dal porto per essere investiti da un silenzio che ti entra dentro. È diventata casa, un luogo dove ritrovare amici e ritmi umani, anche quando ad agosto ci si ritrova in cinquanta a cena intorno a un tavolo”.

Oltre il turismo: un luogo dell’anima

Tra le immagini di Donussa, l’isola che non c’è, e gli scorci di Iraclia e Schinussa, il pubblico ha potuto respirare l’essenza di un arcipelago che è molto più di una meta turistica. È un territorio di luce abbagliante, dove le isole sono “terre che nuotano” e dove il tempo sembra essersi fermato ai ritmi lenti dei traghetti della Blue Star.

“Non siamo esperti di storia o filologia — hanno ribadito gli ospiti — siamo solo persone che hanno trovato pace in questo mare”. Una pace che Materia ha saputo restituire fedelmente, confermandosi luogo di scambio e di passioni condivise, capace di far viaggiare i varesini anche restando in città.