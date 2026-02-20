Dalle scarpe alla pizza, fino ai grandi capolavori: “Punto sull’arte” accende il centro di Varese

C’è stato un tempo in cui in quegli spazi si provavano calzature eleganti e un tempo più recente in cui si sfornava pizza al taglio. Ma da oggi, l’angolo tra via Albuzzi e Vicolo Santa Chiara profuma di vernice fresca, storia seicentesca e creatività internazionale.

Sofia Macchi, anima e motore di Punto sull’arte, ha tagliato il nastro della nuova sede nel centro di Varese della sua galleria, circondata da una squadra tutta al femminile che è ormai il marchio di fabbrica di un’impresa culturale tutta varesina. All’inaugurazione non è voluto mancare il sindaco Davide Galimberti, che ha salutato con favore un’operazione che non è solo commerciale, ma anche di rigenerazione urbana.

Una trasformazione che non si ferma

Il trasloco dalle storiche sedi di via San Martino della Battaglia (Punto sull’arte II e Punto Pop) verso questo prestigioso palazzo del Seicento segna un punto di svolta. Ma la vera sorpresa deve ancora venire: il progetto di ristrutturazione prevede infatti il recupero del cortile interno, destinato a diventare una “chicca” per l’arte, un salotto segreto nel cuore della città dove il dialogo tra le opere e l’architettura storica si farà ancora più serrato.

Tra Varese e il Mondo

La doppia anima della galleria – da un lato la valorizzazione dell’eccellenza italiana, dall’altro lo sguardo rivolto ai grandi mercati esteri – è ben rappresentata dalle opere esposte per questa apertura.

Sulle pareti e nei nuovi spazi espositivi si alternano i lavori di maestri italiani come Annalù, Roberto Bernardi, Matteo Massagrande, Alex Pinna, Tom Porta, Matteo Pugliese e Valeria Vaccaro. Accanto a loro, le firme internazionali che Sofia Macchi ha saputo portare all’ombra del Sacro Monte: dalla norvegese Lene Kilde all’argentina Silvia Levenson, dal cileno Federico Infante fino alle sculture del giapponese Kyoji Nagatani.

Un segnale per la città

L’apertura della sede in Via Albuzzi è un segnale di vitalità per il comparto del centro storico. In un momento in cui le serrande spesso si abbassano, Punto sull’arte scommette sulla bellezza e sulla cultura come motore di attrazione. La galleria resterà aperta al pubblico non solo come spazio di vendita, ma come luogo di incontro, confermando anche la continuità con la sede storica di Casbeno in Viale Sant’Antonio.

L’invito è ora aperto a tutti i varesini, curiosi o collezionisti, per scoprire come uno spazio di vita quotidiana possa trasformarsi, con la giusta visione, in una finestra affacciata sul mondo dell’arte contemporanea.