Dallo scandalo del seno nudo al Neorealismo: al MIV si racconta il mito di Clara Calamai

Varese torna a omaggiare la grande storia del cinema italiano attraverso il ritratto di una delle sue icone più complesse e magnetiche. Sabato 7 febbraio, alle ore 11.00, il MIV – Multisala Impero ospiterà la presentazione del libro “Bellissima Dea. Storia di Clara Calamai”, scritto dal regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro. (foto Wikipedia)

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Varese e la Libreria Ubik, vedrà l’autore dialogare con il giornalista Diego Pisati. Un’occasione per ripercorrere non solo la biografia di un’attrice fuori dagli schemi, ma un intero spaccato della cultura del nostro Paese.

Una parabola tra desiderio e oblio

Il romanzo di Zaccaro si addentra nelle pieghe di una vita vissuta intensamente. Clara Calamai è stata, nel 1942, la protagonista del primo vero scandalo del cinema italiano: quei pochi istanti a seno nudo ne La cena delle beffe che scossero l’opinione pubblica di un’Italia ancora sotto la dittatura.

Tuttavia, ridurre la sua figura a quel momento di rottura sarebbe riduttivo. Soltanto un anno dopo, con Ossessione di Luchino Visconti, la Calamai spogliò se stessa del trucco e degli abiti eleganti per vestire i panni di Giovanna, diventando di fatto il volto che inaugurò la stagione del Neorealismo.

Dalle trincee a Dario Argento

Il libro esplora la dualità di una donna che fu “diva” per necessità e immagine — con le sue foto che i soldati tenevano nel portafogli durante la guerra — ma che scelse poi di ritirarsi per cercare una dimensione più intima e normale. Una carriera che trovò un inaspettato e inquietante capitolo finale grazie a Dario Argento, che la scelse per il ruolo della madre assassina in Profondo Rosso, regalandole una nuova immortalità cinematografica.

L’autore

Maurizio Zaccaro porta in questa narrazione la sua sensibilità di uomo di cinema. Già vincitore del David di Donatello come miglior regista esordiente con Dove comincia la notte e del Premio Solinas per L’Articolo 2, Zaccaro ha diretto pellicole di rilievo come Il carniere e Un uomo perbene, confermandosi una voce autorevole nel racconto della realtà italiana.

L’ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento posti.