Dallo sport al business: chi sono i campioni a sorpresa?
Giovedì 5 febbraio alle 21 Marco Alfieri sarà ospite a Materia per presentare il suo nuovo libro dedicato alla costruzione di team vincenti, a partire dall’esperienza di tre squadre outsider
Cosa hanno in comune una squadra di volley veneta, una di basket trentina e un club storico del calcio italiano tornato a sorprendere? Più di quanto sembri. Lo racconta Marco Alfieri, giornalista del Sole 24 Ore e già capo della redazione online, che sarà ospite a Materia giovedì 5 febbraio alle 21 per presentare Campioni a sorpresa. Dallo sport al business: superare le attese e costruire successi (Egea). Un libro che parte dallo sport per parlare di leadership, visione e capacità di costruire risultati duraturi.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Senza essere un manuale di management, il volume ricostruisce le traiettorie di Imoco Volley Conegliano, Aquila Basket Trento e Bologna FC 1909: tre realtà partite da outsider e diventate vincenti grazie a modelli organizzativi solidi, scelte coraggiose e un forte legame con il territorio. Un racconto che parla alle imprese, ma anche a chi è chiamato ogni giorno a fare scelte, individuali o collettive.
Il libro si propone come un “racconto accessibile a tutti, disseminato di spunti e di casistiche utili a chi deve prendere decisioni strategiche, avviare attività, pianificare dei cambiamenti, mettere insieme organizzazioni complesse” spiega Alfieri. Secondo l’autore un’impresa dev’essere caratterizzata da un management dinamico, una gestione economica sostenibile, una governance chiara, una visione a medio lungo termine e soprattutto da gioco di squadra. Tutti attributi che possono essere traslati anche nella vita di tutti i giorni: i casi delle tre squadre, osserva Alfieri, possono insegnare ad “avere una passione forte, coltivarla, avere il coraggio delle proprie idee e battersi per realizzarle, non inseguire modelli astratti, ma avere la capacità di contaminare e di contaminarsi con altre esperienze, altri profili, altre risorse umane e imparare dagli errori e dalle sconfitte”.
La contaminazione con altre esperienze, in particolare, viene evidenziata dall’autore come una delle basi di un successo duraturo e stabile che risiede nel “pescare gli elementi migliori da diverse realtà e poi creare in maniera originale il prodotto finale”. È molto importante pianificare bene e rimanere coerenti con i propri valori, in modo da poter “superare momenti di difficoltà o di discontinuità mantenendo un livello sempre alto” continua Alfieri.
Imoco Volley Conegliano, Aquila Basket Trento e Bologna FC 1909 sono squadre legate al loro territorio: Alfieri sottolinea la centralità della “dimensione comunitaria sia a livello di governance, con la presenza diretta di istituzioni locali, sia in termini di interazione con il territorio”. È proprio questo che l’autore ritrova anche in Materia: “La capacità di ascolto, la capacità di coinvolgimento di stakeholder locali, la capacità di sviluppare una vera community e di fidelizzarla sono tutte cose imprescindibili per far funzionare realtà di territorio che abbiano l’ambizione di durare nel tempo e di sviluppare realmente capitale sociale” conclude Alfieri, mettendo in relazione Materia e le tre squadre di Campioni a sorpresa.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.