Dallo sport al business: chi sono i campioni a sorpresa?

Cosa hanno in comune una squadra di volley veneta, una di basket trentina e un club storico del calcio italiano tornato a sorprendere? Più di quanto sembri. Lo racconta Marco Alfieri, giornalista del Sole 24 Ore e già capo della redazione online, che sarà ospite a Materia giovedì 5 febbraio alle 21 per presentare Campioni a sorpresa. Dallo sport al business: superare le attese e costruire successi (Egea). Un libro che parte dallo sport per parlare di leadership, visione e capacità di costruire risultati duraturi.

Senza essere un manuale di management, il volume ricostruisce le traiettorie di Imoco Volley Conegliano, Aquila Basket Trento e Bologna FC 1909: tre realtà partite da outsider e diventate vincenti grazie a modelli organizzativi solidi, scelte coraggiose e un forte legame con il territorio. Un racconto che parla alle imprese, ma anche a chi è chiamato ogni giorno a fare scelte, individuali o collettive.

Il libro si propone come un “racconto accessibile a tutti, disseminato di spunti e di casistiche utili a chi deve prendere decisioni strategiche, avviare attività, pianificare dei cambiamenti, mettere insieme organizzazioni complesse” spiega Alfieri. Secondo l’autore un’impresa dev’essere caratterizzata da un management dinamico, una gestione economica sostenibile, una governance chiara, una visione a medio lungo termine e soprattutto da gioco di squadra. Tutti attributi che possono essere traslati anche nella vita di tutti i giorni: i casi delle tre squadre, osserva Alfieri, possono insegnare ad “avere una passione forte, coltivarla, avere il coraggio delle proprie idee e battersi per realizzarle, non inseguire modelli astratti, ma avere la capacità di contaminare e di contaminarsi con altre esperienze, altri profili, altre risorse umane e imparare dagli errori e dalle sconfitte”.

La contaminazione con altre esperienze, in particolare, viene evidenziata dall’autore come una delle basi di un successo duraturo e stabile che risiede nel “pescare gli elementi migliori da diverse realtà e poi creare in maniera originale il prodotto finale”. È molto importante pianificare bene e rimanere coerenti con i propri valori, in modo da poter “superare momenti di difficoltà o di discontinuità mantenendo un livello sempre alto” continua Alfieri.

Imoco Volley Conegliano, Aquila Basket Trento e Bologna FC 1909 sono squadre legate al loro territorio: Alfieri sottolinea la centralità della “dimensione comunitaria sia a livello di governance, con la presenza diretta di istituzioni locali, sia in termini di interazione con il territorio”. È proprio questo che l’autore ritrova anche in Materia: “La capacità di ascolto, la capacità di coinvolgimento di stakeholder locali, la capacità di sviluppare una vera community e di fidelizzarla sono tutte cose imprescindibili per far funzionare realtà di territorio che abbiano l’ambizione di durare nel tempo e di sviluppare realmente capitale sociale” conclude Alfieri, mettendo in relazione Materia e le tre squadre di Campioni a sorpresa.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.