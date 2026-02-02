Dallo sport del weekend ai volontari che si impegnano per i malati di Parkinson nel lunedì di Radio Materia
Alle 14 saremo in diretta su www.radiomateria.it con La Materia dello Sport e alle 16,30 con Soci All Time
La settimana ricomincia e Radio Materia vi offre due momenti per spezzare la vostra routine quotidiana per parlare di sport e di volontariato. Oggi, lunedì, saremo in diretta alle 14 con Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport e alle 16,30 con Margherita Uslenghi dell’Associazione Parkinson Insubria.
14,00 La Materia dello Sport
Grazie al lavoro della redazione sportiva di Varesenews, impegnata nei principali eventi sportivi del weekend, faremo un giro tra hockey, volley, calcio, basket e altri sport per dirvi come sono andate squadre e atleti. A seguire potrete ascoltare la nuova puntata di Dal Parquet, le pagelle di Openjobmetis Varese-Unahotels Reggio Emilia.
16,30 Soci All Time
Prosegue il nostro viaggio tra le associazioni del territorio. Oggi parleremo di parkinson con Margherita Uslenghi di Aspi, una odv che da molti anni si impegna a rispondere alle esigenze e ai bisogni dei malati e loro familiari residenti nel territorio dell’Insubria e nelle regioni limitrofe. L’Associazione mira, grazie al supporto di medici esperti nella malattia di Parkinson ed altri specialisti, a fornire servizi e notizie sull’evoluzione della malattia. Intende inoltre essere centro di riferimento nel favorire incontri e attività specifiche di gruppo mediante contatti telefonici, epistolari, riunioni, convegni e gestione del tempo libero.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.