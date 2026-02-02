Varese News

Dallo sport del weekend ai volontari che si impegnano per i malati di Parkinson nel lunedì di Radio Materia

Alle 14 saremo in diretta su www.radiomateria.it con La Materia dello Sport e alle 16,30 con Soci All Time

Generico 02 Feb 2026

La settimana ricomincia e Radio Materia vi offre due momenti per spezzare la vostra routine quotidiana per parlare di sport e di volontariato. Oggi, lunedì, saremo in diretta alle 14 con Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport e alle 16,30 con Margherita Uslenghi dell’Associazione Parkinson Insubria.

14,00 La Materia dello Sport

Grazie al lavoro della redazione sportiva di Varesenews, impegnata nei principali eventi sportivi del weekend, faremo un giro tra hockey, volley, calcio, basket e altri sport per dirvi come sono andate squadre e atleti. A seguire potrete ascoltare la nuova puntata di Dal Parquet, le pagelle di Openjobmetis Varese-Unahotels Reggio Emilia.

16,30 Soci All Time

Prosegue il nostro viaggio tra le associazioni del territorio. Oggi parleremo di parkinson con Margherita Uslenghi di Aspi, una odv che da molti anni si impegna a rispondere alle esigenze e ai bisogni dei malati e loro familiari residenti nel territorio dell’Insubria e nelle regioni limitrofe. L’Associazione mira, grazie al supporto di medici esperti nella malattia di Parkinson ed altri specialisti, a fornire servizi e notizie sull’evoluzione della malattia. Intende inoltre essere centro di riferimento nel favorire incontri e attività specifiche di gruppo mediante contatti telefonici, epistolari, riunioni, convegni e gestione del tempo libero.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
