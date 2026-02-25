Denise Di Dio è la nuova direttrice dell’Istituzione comunale Zerbi di Saronno
L’istituzione Zerbi si occupa di tre scuole dell’infanzia, quelle di via Cavour, via Montesanto e via Don Marzorati; e di due asili nido, il Candia ed il Gianetti
La sindaca Ilaria Pagani ha nominato la nuova direttrice amministrativa dell’Istituzione comunale “Monsignor Pietro Zerbi”, l’ente che gestisce asili nido e scuole dell’infanzia cittadine. Con decreto sindacale è stata infatti designata Denise Di Dio, attuale dirigente dell’Area servizi del Comune di Saronno. «La scelta – spiega la sindaca – è motivata dalla comprovata esperienza nella direzione e nel coordinamento di strutture organizzative e dalla competenza nella gestione delle risorse umane e finanziarie».
Con la nomina della nuova direttrice amministrativa il Comune punta ora a ristabilire una guida stabile per l’Istituzione Zerbi, chiamata a garantire continuità e programmazione in un settore strategico come quello dei servizi educativi per l’infanzia.
L’istituzione si occupa di tre scuole dell’infanzia, quelle di via Cavour, via Montesanto e via Don Marzorati; e di due asili nido, il Candia (nella foto) ed il Gianetti.
«La nomina della dottoressa Di Dio rappresenta un passaggio importante per garantire stabilita e visione all’istituzione Zerbi – dice l’Amministrazione – Parliamo di un servizio fondamentale per la nostra comunità, che accompagna le famiglie nei primi anni di crescita dei bambini. Come amministrazione contiamo che questa scelta, insieme al mandato di collaborazione nel merito definito insieme ai dirigenti dell’Ente comunale permetteranno di assicurare una migliore qualità del servizio».
