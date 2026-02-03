Dieci anni fa moriva Camillo Massimo Fiori: “Una brava persona che ha amato Varese fino all’ultimo”

Il 4 febbraio di 10 anni fa ci lasciava Camillo Massimo Fiori, per tutti quelli che lo hanno conosciuto e che gli sono stati amici, Massimo.

Mi rendo perfettamente conto che, oggi, a distanza anche solo di un decennio il suo nome, ai più, non dice nulla.

E, d’altra parte, è inutile negarlo. Siamo in un tempo dove tutto scorre veloce, compresa la memoria delle persone e siamo anche immersi in una società che dimentica presto, che mette nel cassetto i testimoni di un passato anche recente e che, altrettanto repentinamente, si rivolge immediatamente ai nuovi miti, qualunque essi siano e qualunque cosa dicano.

Così, ricordare Massimo Fiori può sembrare una pura e semplice operazione nostalgia di un tempo che fu o di un passato che si vuole migliore rispetto al presente. Ma, io credo, invece, che non sia questo il modo migliore per onorare, perché è di questo che si tratta, onorare la memoria di una brava persona che ha amato fino all’ultimo la sua città.

Io penso, senza scadere nella retorica, che Massimo e lo chiamo per nome perché la mia frequentazione con lui è stata costante e continua per anni, che Massimo sia stata una delle figure più importanti ancorché sottovalutata, del mondo cattolico varesino e del mondo politico della nostra città negli ultimo tre decenni del secolo scorso.

Certo di lui, chi lo ha conosciuto, conosceva i limiti, il vezzo intellettuale un po’ narcisista e talvolta pindarico nel pensiero e, tuttavia, io credo che sull’amico Fiori, ancora oggi, a distanza di 10 anni della sua morte, ci siano parole e apprezzamenti da spendere proprio in ragione del suo intero percorso di vita.

Ho conosciuto Massimo quando, ancora con i pantaloni corti, ho cominciato a frequentare le stanze di via Carrobbio, dove, da poco, negli anni 80 del secolo scorso, si era trasferita la DC di Varese.

Li, Massimo, dirigeva con piglio il giornale di partito, “La Voce delle Prealpi”, con cui anche io collaboravo e che integrai poi con l’inserto “L’Era Nuova, oggi nuovissima”, foglio del Movimento Giovanile DC di cui ero divenuto delegato provinciale e che, Massimo, controllava, con il fido Sergio Morosinotto, il funzionario storico della Balena Bianca varesina, al fine di evitarci cadute di stile o sparate sopra le righe.

Di Massimo ho traccia a partire dal 1964 nei verbali di quello che era l’organo di comando della DC provinciale, la Direzione e di lui si legge anche molto negli opuscoli che la DC allora pubblicava in ricordo della sua storia.

Sempre di Massimo mi si raccontava allora, mentre muovevo i miei primi passi politici, che era stato un importante aclista, presidente provinciale e dirigente nazionale in tempi turbolenti, così almeno definiti da chi conosceva e conosce la storia post-conciliare del mondo cattolico anche varesino.

Mi si raccontava di come non aveva aderito alla “scelta socialista” di Livio Labor – già presidente nazionale della ACLI – e del suo MPL. E di quanto avesse saputo tenere la posizione ( allora si diceva così ) all’interno dell’associazione dei lavoratori cattolici quando tutti volevano rompere il c.d. collateralismo con la DC, di cui lui era già un esponente provinciale, per portare il movimento aclista verso sinistra o verso la nuova sinistra poi abortita nel breve.

Ma di lui si raccontava anche con quanta sofferenza avesse vissuto quel periodo che aveva visto, come conseguenza delle scelte di Labor, il ritiro degli assistenti spirituali e di come lui, uomo di vera fede, avesse vissuto questo come un trauma anche se, malgrado tutto, mai avrebbe abbandonato la sua vicinanza alle ACLI.

Come scrivevo poc’anzi di Massimo Fiori si trova traccia nei verbali della Direzione Ple DC a partire dal 1964.

Lui, in quegli anni, era il “capo” della corrente di Donat-Cattin, il “Ministro dei Lavoratori”, in provincia di Varese, “Forze Nuove”, la c.d. sinistra sociale, una componente democristiana che faceva riferimento al mondo cislino, aclista e comprendeva quel cattolicesimo sociale e popolare fatto di operai, piccoli artigiani, ceto medio, giovani che guardavano non tanto ad alleanze politiche a sinistra, ma quanto e soprattutto a contenuti di progresso sociale e di affrancamento dei ceti popolari.

Massimo è stato consigliere Provinciale di Varese ( fino al 1980 ) e candidato nel 1976 per la Camera per la DC. Allora, vigente il sistema proporzionale e le preferenze, le liste erano lunghe e, nella DC, si candidavano gli esponenti di tutte le correnti al fine di avere il massimo risultato possibile rappresentando tutte le componenti sociali che facevano riferimento al partito.

Leggenda narra, dico leggenda perché anche a me fu raccontata così, che Fiori aveva, in quanto leader della corrente di “Forze Nuove”, ampie chance di essere eletto, ma che questo non avvenne. A fargli mancare i voti necessari di preferenza furono, infatti, proprio gli “amici” bustocchi della sua corrente che, per mero calcolo politico e decisi a sostituirlo nella leadership del gruppo ritennero di far avere i voti ad un altro candidato.

Io l’ho conosciuto quando la sua parabola politica nella DC era già discendente, ma l’ho conosciuto forse quando, libero dal ruolo di “capo”, ruolo che forse non gli si adduceva, dava del suo meglio come libero pensatore ed intellettuale.

Massimo è stato un intellettuale, un cattolico profondo, di una fede antica, ma conciliare. Dotato di insanabile curiosità, bramava continue letture di cui spesso, poi, mi regalava i libri con le sue sottolineature e note.

Scrivevo che a Massimo forse forse il ruolo di “capo corrente” stava stretto e ci stava con difficoltà, in parte perché nel sistema delle correnti dc occorreva avere uno “spessore” diverso ed una cattiveria che a lui era sconosciuta, ma anche perché era, malgrado tutto, un idealista ed un ingenuo e forse anche per questo era comunque apprezzato da chi lo conosceva e lo ascoltava.

Persa la possibilità di fare il deputato a Fiori, come gesto “riparatorio”, oltre alla candidatura in Provincia fu affidata la direzione della “Voce delle Prealpi” e allora, nel sistema democristiano, questo contava.

Ed è li, in questo ruolo, che l’ho conosciuto, l’ho apprezzato e ho costruito con lui una solida amicizia al di là della differenza di età e dall’appartenenza politica. Con Massimo il mio sodalizio è proseguito nel tempo. Ha attraversato la decadenza democristiana ed i perigliosi momenti di tangentopoli. Il trauma della fine della DC ed il passaggio nel PPI di Martinazzoli, continuando con lo scioglimento degli eredi di Sturzo e la costituzione della Margherita e la sua evoluzione nel PD.

Massimo ha sempre scritto. Ha sempre mandato avanti analisi e scritti, non solo attraverso “La Voce delle Prealpi”, ma anche in tutti quelli che erano o sono stati i diversi fogli locali.

E ha sempre cercato di far riflettere anche il mondo cattolico, quel mondo che lui ha attraversato da giovane formandosi nella dottrina sociale della chiesa e nell’impegno aclista prima e poi, come cattolico militante, nella DC.

Ha attraversato i tempi convulsi, quelli dell’autunno caldo e della contestazione giovanile, quelli del terrorismo e quelli del Concilio che tanto ha cambiato la Chiesa, ma anche il mondo cattolico. Ha attraversato con dignità il periodo delle correnti democristiane e della decadenza della Balena Bianca. E lo sempre fatto rimanendo fedele a se stesso, al suo essere cattolico e profondamente DC. Con i suoi difetti e suoi pregi. Ma sempre con la schiena diritta. Senza rammaricarsi troppo quando i “suoi amici”, nel 1976 lo silurarono nel segreto dell’urna, continuando poi a fare quello che gli piaceva di più e a cui forse era più portato.

Scrivere e pensare, pensare e divulgare quello che leggeva o rielaborava. Ricordo che spesso ci faceva un po’ tutti impazzire quando ci riassumeva l’ultimo libro che aveva letto e si faceva fatica a seguirlo perché poi non era facile leggere con la continuità e la velocità che lui aveva.

A Massimo non si poteva certo chiedere di essere un organizzatore del consenso politico, ma se avevi bisogno di una penna, di una analisi politica, di una qualche idea da cui partire, lui c’era.

Con Massimo abbiamo condiviso la costituzione della Fondazione dei Popolari Varesini e dell’associazione. Anche in quest’ultimo ambito Massimo ha dato il suo apporto di idee e di scritti. E qui è stato costruttore di memoria.

Di lui ho un ultimo ricordo e non me ne voglia il lettore se aggiungo questo pensiero.

Qualche tempo prima di lasciarci, era già malato da mesi, mi chiamò una sera. Galimberti aveva vinto le primarie del PD e lui, fin da quando gliene avevo parlato come possibile candidato a sindaco di Varese, mi aveva espresso il suo apprezzamento e sostegno. Ebbene, in quella telefonata mi disse che era certo che la scelta fatta, confermata dal risultato della primarie, avrebbe, stavolta, consentito al PD e quindi al centrosinistra di vincere le elezioni amministrative del 2016, ma chiuse la telefonata con un invito, come faceva spesso con me. “Roberto stavolta si vince e tu non puoi stare fuori, non devi tirarti indietro per sostenere altri come hai sempre fatto, stavolta devi esserci”.

Ciao Massimo. Grazie per tutto e per la tua amicizia.