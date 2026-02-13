Disabilità e inclusione, il ministro Locatelli arriva a Busto Arsizio

Un momento di confronto diretto tra governo, istituzioni regionali e territorio sui temi della fragilità. Venerdì 20 febbraio, alle ore 20.45, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un incontro pubblico dedicato alla disabilità e all’inclusione, che vedrà come ospite d’eccezione il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

L’iniziativa è promossa da Emanuele Monti (Lega), consigliere regionale e presidente della Commissione Welfare della Lombardia, nell’ambito di un ciclo di appuntamenti itineranti dedicati alle politiche sociali.

Istituzioni e territorio a confronto

“L’obiettivo è portare un confronto concreto sulle politiche sociali e sulle azioni a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie”, spiega Monti. “Credo sia fondamentale creare occasioni di dialogo diretto tra istituzioni, associazioni e cittadini per raccogliere istanze e illustrare le misure messe in campo a livello nazionale e regionale”.

La serata, aperta al pubblico, punta a diventare un tavolo di ascolto per condividere buone pratiche e approfondire le necessità reali di chi vive quotidianamente la disabilità in provincia di Varese.

Gazebo e punto stampa in via Milano

Per lanciare l’appuntamento, la sezione cittadina della Lega, guidata dal segretario Alessandro Albani, scenderà in piazza già questo fine settimana. Domenica mattina, a partire dalle ore 10.00, verrà allestito un gazebo informativo in via Milano.

Proprio in quell’occasione, alle 10.30, è previsto un punto stampa dove verranno illustrati nel dettaglio i contenuti della serata del 20 febbraio e gli obiettivi politici dell’iniziativa, definita da Monti come “un impegno verso un’inclusione reale, concreta e costruita insieme ai territori”.