Disorientato sul Monte San Michele, salvato un anziano escursionista

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, sulle alture dell’alto Verbano. Intorno alle 18:30, i soccorsi sono scattati nel territorio comunale di Porto Valtravaglia per un escursionista straniero che aveva smarrito la via del ritorno sul Monte San Michele.

L’uomo, un anziano che si trovava da solo lungo i sentieri della zona, è riuscito fortunatamente a mantenere la calma e a contattare i soccorsi tramite il proprio telefono cellulare. La chiave della riuscita dell’operazione è stata la tecnologia: l’escursionista è riuscito a inviare le proprie coordinate GPS precise alla sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Una volta ottenuta la posizione, i dati sono stati immediatamente trasmessi all’elicottero di Areu, che ha sorvolato l’area boschiva individuando l’uomo in breve tempo. Nonostante la zona impervia, i tecnici del soccorso hanno proceduto al recupero dell’anziano tramite l’utilizzo del verricello.

Una volta riportato a terra, l’escursionista – apparso in buono stato di salute ma visibilmente affaticato – è stato preso in carico da una squadra mista composta dagli specialisti dei Vigili del Fuoco e dai tecnici del Soccorso Alpino. I soccorritori lo hanno accompagnato a piedi lungo un sentiero fino a raggiungere una zona accessibile ai mezzi su ruota, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza per i controlli precauzionali di rito.