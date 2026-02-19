Disturbi a mano e polso: nuovo percorso specialistico alla Clinica La Quiete di Varese

La mano è uno degli strumenti più raffinati del nostro corpo: permette movimenti fini, di precisione ma anche di forza. È coinvolta in ogni gesto quotidiano, lavorativo e sportivo. Proprio per il suo utilizzo continuo e complesso, è esposta a disturbi che, se trascurati, possono diventare invalidanti.

La chirurgia della mano è la branca specialistica che si occupa di diagnosticare e trattare queste patologie, con tecniche sempre più mirate e miniinvasive.

Le principali patologie e le loro cause

I problemi di mano e polso possono avere origini diverse: sovraccarichi funzionali, movimenti ripetitivi, posture scorrette, microtraumi, traumi acuti, malattie degenerative o reumatiche.

Fra le condizioni più frequenti c’è la sindrome del tunnel carpale, dovuta alla compressione del nervo mediano al polso e favorita da lavori manuali ripetitivi o all’uso intenso di mouse o strumenti vibranti, ad alterazioni ormonali o stati infiammatori.

Abbastanza diffuso anche il dito a scatto, un ispessimento dei tendini flessori che ne ostacola lo scorrimento, con blocchi improvvisi e scatti dolorosi nel flettere o stendere il dito.

Tra le altre patologie specifiche della mano, ricordiamo: le tendiniti – infiammazioni legate a gesti ripetuti, come in attività sportive o professioni manuali, le cisti tendinee (gangli) che sono piccole tumefazioni piene di liquido articolare o tendineo, benigne ma talvolta dolorose o limitanti, l’artrosi di mano e polso con il consumo progressivo della cartilagine articolare che provoca dolore, rigidità e perdita di funzione, infine le malattie reumatiche con dolore, rigidità, deformità e perdita di forza.

A queste si aggiungono le patologie congenite, le lesioni da trauma (fratture, lussazioni, rotture tendinee o nervose, ferite complesse) e le conseguenze di infortuni domestici, lavorativi o sportivi.

I campanelli d’allarme da non ignorare

Ci sono alcuni sintomi che è bene non sottovalutare: dolore persistente a mano o polso, soprattutto se aumenta con l’uso; gonfiore, rigidità articolare, difficoltà ad aprire o chiudere la mano; formicolii o intorpidimento, in particolare notturno, di pollice, indice e medio (tipico del tunnel carpale); calo di forza nella presa (difficoltà ad aprire bottiglie, tenere oggetti, usare utensili); blocchi o “scatti” dolorosi delle dita (dito a scatto), comparsa di noduli o cisti che cambiano dimensione o diventano dolenti.

Questi segnali, se trascurati, possono portare a danni permanenti di nervi, tendini e articolazioni; una diagnosi precoce consente spesso terapie conservative o interventi.

Alla Clinica La Quiete: visite, tecniche miniinvasive e artroscopia

Alla Clinica La Quiete è attivo un nuovo servizio di Chirurgia della Mano dedicato alla diagnosi, al trattamento e alla riabilitazione delle patologie di mano e polso. Ne parliamo con il dottor Andrea Ghezzi, chirurgo ortopedico specializzato nella chirurgia della mano. (foto sotto)

È stato costruito un percorso di cura completo: dalla visita specialistica e inquadramento diagnostico (eventuali esami strumentali come radiografie, ecografie, risonanza), ai trattamenti conservativi (farmaci, infiltrazioni, tutori, fisioterapia mirata), fino agli interventi chirurgici programmati, con particolare attenzione alle tecniche miniinvasive.

Per la sindrome del tunnel carpale è disponibile la gestione endoscopica, una decompressione del nervo mediano tramite piccole incisioni e l’uso di una sonda ottica, che riduce il trauma chirurgico, il dolore postoperatorio e accelera il ritorno alle attività quotidiane. Per le patologie del polso il servizio offre la gestione artroscopica: una microtelecamera introdotta nell’articolazione attraverso accessi di pochi millimetri permette di vedere e trattare lesioni legamentose, sinoviti, conflitti articolari o forme iniziali di artrosi. Questa tecnica comporta cicatrici minime, meno dolore e tempi di recupero più contenuti rispetto alla chirurgia “a cielo aperto”.

Sul versante traumatologico, la Clinica La Quiete assicura una presa in carico completa in caso di fratture, lussazioni, lesioni tendinee e nervose, ferite complesse, decidendo caso per caso se intervenire in regime ambulatoriale, daysurgery o con breve ricovero. In molti casi, l’uso di tecniche moderne consente interventi rapidi e altamente mirati.

Riabilitazione, tutori su misura e percorso integrato

Uno dei punti di forza del servizio è l’integrazione stretta tra chirurgia e riabilitazione: alla Clinica La Quiete il paziente viene seguito in un unico percorso coordinato, dalla diagnosi fino al pieno recupero funzionale.

La riabilitazione della mano è affidata a fisioterapisti specializzati che:

• impostano programmi personalizzati in base alla patologia e al tipo di intervento;

• lavorano su mobilità articolare, forza, coordinazione e destrezza;

• educano il paziente a gestire correttamente la mano nella vita quotidiana e lavorativa.

All’interno del servizio di fisioterapia è prevista anche la confezione di tutori in materiale termoplastico a bassa temperatura, modellati direttamente sulla mano del paziente. Questi tutori possono essere usati nel postoperatorio per proteggere tendini e articolazioni e guidare la guarigione, ma sono utili nel trattamento conservativo di molte patologie (per esempio, nelle compressioni nervose spesso si usano soprattutto la notte, evitando di limitare le attività diurne). Si tratta di dispositivi leggeri, traspiranti e adattabili nel tempo, in base all’evoluzione clinica.

Un riferimento per riconoscere, curare e prevenire

Il modello integrato (chirurgo della mano, fisioterapista, tecnico che realizza il tutore) consente un monitoraggio continuo e aggiustamenti rapidi del piano di cura, con l’obiettivo di recuperare al meglio funzionalità, forza e finezza dei movimenti.

Con il nuovo servizio di Chirurgia della Mano, la Clinica La Quiete si propone come punto di riferimento territoriale per chi soffre di disturbi alla mano o al polso, offrendo:

– accesso rapido a competenze specialistiche;

– tecniche chirurgiche aggiornate e miniinvasive;

– un percorso unico che integra trattamento chirurgico, fisioterapia e tutori su misura.

Dolore, formicolii, rigidità o perdita di forza non vanno considerati “normali” o inevitabili. Riconoscere i campanelli d’allarme, rivolgersi presto a uno specialista e affrontare il problema con un team dedicato significa dare alla propria mano (e quindi alla propria autonomia quotidiana) la possibilità di tornare a funzionare al meglio.