Dolomiti En. Trento – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Lasciata alle spalle la tremenda sconfitta con Reggio Emilia, la Openjobmetis torna a viaggiare: domenica 8 febbraio alle 17 i biancorossi di Kastritis scenderanno in campo alla BLM Group Arena di Trento nel tentativo di tornare al successo. All’andata i bianconeri trentini passarono a Masnago: la OJM proverà a rendere il favore. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile fin dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 16,15 circa, la cronaca minuto per minuto del match.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.