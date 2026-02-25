Domenica 1° marzo a Tradate apertura straordinaria dell’Anagrafe per la Carta d’identità elettronica

Domenica 1 marzo il Comune di Tradate organizza un open day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, con un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe per agevolare i cittadini che sono ancora in possesso del documento cartaceo, che non sarà più valido dal 3 agosto 2026.

La scadenza, fissata dal Regolamento U.E. n. 1157/2019, riguarda tutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data riportata sul documento .

L’open day si terrà domenica 1 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai residenti del Comune di Tradate.

L’obiettivo è facilitare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), evitando che i cittadini si trovino a ridosso della scadenza europea con un documento non più valido per l’espatrio e per l’identificazione.

Per limitare i tempi di attesa, il Comune consiglia di prenotare l’appuntamento attraverso il sito istituzionale, nella sezione dedicata alle prenotazioni .

Documenti necessari

Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello con: una foto tessera 35×45 mm, a colori, con sfondo bianco uniforme, ad alta risoluzione e recente (massimo sei mesi); il vecchio documento d’identità; la denuncia, in caso di smarrimento.

L’amministrazione invita i cittadini che non hanno ancora provveduto a sostituire la carta cartacea a cogliere questa opportunità, così da mettersi in regola per tempo e affrontare senza urgenze l’adeguamento alle nuove disposizioni europee.