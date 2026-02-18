Domenica a Ispra la finale del premio letterario “Scrivi l’amore”

La diciottesima edizione del concorso letterario ispirato all’imprenditore e artista Mario Berrino si chiude con la cerimonia di premiazione all’auditorium del Jrc. Ingresso libero

Si svolgerà domenica 22 febbraio alle 16:00 all’auditorium della club house del Jrc di Ispra in via Esperia 467 la diciottesima finale-evento del concorso letterario Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” in collaborazione con l’Associazione culturale europea del Jrc, Concretamente ed assieme altri partners privati con i patrocini istituzionali sia del Comune di Ispra che della Città di Alassio. Main media partner del concorso si conferma essere Varesenews.

Nel corso della manifestazione la giuria decreterà i vincitori di entrambe le categorie e sezioni in gara ovvero adulti e giovani oltre ad assegnare il Premio della critica “Maestro Giovanni Seveso”, il Premio “Mariarosa Lancini Costantini” che andrà ad un’opera in gara scritta da una donna, il Premio “Avv. Santino Giorgio Slongo” conferito ad un’opera particolarmente originale e il Premio “Arch. Raffaele Nurra” riservato ad un’opera creativa della categoria Giovani.

È prevista la presenza del Coro Anemone di Ispra e la lettura delle opere finaliste da parte del Comitato Artistico del Premio. L’evento è a ingresso libero.