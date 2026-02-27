Domenica a Saronno banchetto della Lega per informare sul Sì al referendum del 22 e 23 marzo

La Lega Lombarda di Saronno scende in piazza per informare i cittadini sul referendum sulla giustizia. Domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, sarà allestito un gazebo informativo in piazza Avis per presentare i contenuti della riforma e invitare all’incontro pubblico in programma lunedì 2 marzo all’Auditorium Aldo Moro.

L’iniziativa rientra nella campagna del Comitato per il Sì ed è dedicata in particolare al tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Durante la mattinata di domenica i rappresentanti locali della Lega saranno a disposizione per spiegare i contenuti del referendum, rispondere alle domande dei cittadini e distribuire materiale informativo a sostegno della riforma costituzionale.

Il tema sarà approfondito lunedì 2 marzo alle 20.45 all’Auditorium Aldo Moro, in un incontro pubblico organizzato insieme a Fratelli d’Italia e al Comitato del Sì delle Camere Penali Italiane.

Saranno presenti gli onorevoli Stefano Candiani (Lega) e Andrea Pellicini (Fratelli d’Italia), l’europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso (Fratelli d’Italia).