Domenica di incidenti sulle strade del Varesotto: diversi interventi dei soccorsi

Diversi i sinistri da Origgio a Samarate, passando per Casale Litta, Carnago e Samarate

È stata una domenica impegnativa per i soccorsi sulle strade della provincia di Varese, dove nel corso della giornata si sono verificati diversi incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze mortali.

Il primo episodio si è registrato poco dopo la mezzanotte a Origgio, lungo la strada per Saronno, dove un’auto è finita contro un ostacolo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

In tarda mattinata a Carnago, un uomo di 62 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta avvenuta lungo via Roma. Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato all’ospedale di Varese in codice giallo.

Poco prima dell’ora di pranzo, a Samarate, in via Rocco Sanniti, si è verificato un investimento di un ciclista. Un uomo di 34 anni è stato urtato da un veicolo ed è stato necessario l’intervento sia dell’ambulanza sia di un mezzo di soccorso avanzato. Il ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti, anche in questo caso in codice giallo.

Nel primo pomeriggio a Casale Litta, infine, si è verificato uno scontro tra due automobili lungo via Tordera Inferiore. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 22 anni e una donna di 60. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Gallarate per le cure del caso.

Le forze dell’ordine sono intervenute nei vari episodi per i rilievi e la gestione della viabilità

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

    Ultimi commenti

