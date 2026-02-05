Domenica di scacchi a Saronno con il grande torneo cittadino

Domenica 8 febbraio Saronno ospiterà un torneo di scacchi aperto a tutti, promosso da ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è alla Palazzina di Art Cafè, in viale Santuario, per un pomeriggio dedicato al gioco degli scacchi, pensato sia per i più giovani sia per gli adulti, dagli appassionati agli esordienti.

L’iniziativa prevede una formula accessibile e inclusiva: il torneo è infatti aperto a tutti, senza limiti di categoria, e si svolgerà con sistema svizzero su cinque turni, con tempo di riflessione di 15 minuti. Una scelta che permette di garantire equilibrio e dinamismo, favorendo il confronto tra giocatori di livelli diversi.

Il programma della giornata

Le iscrizioni apriranno alle 14, mentre l’inizio del torneo è fissato per le 15. Le premiazioni sono previste intorno alle 18.30. La quota di partecipazione è di 10 euro, come contributo a sostegno della scuola scacchi Ciechi; la partecipazione è gratuita per alcune categorie, come indicato dagli organizzatori.

Sono previste classifiche e premi sia per juniores sia per adulti, con riconoscimenti per i primi tre classificati, la miglior donna e la categoria over 70. In palio coppe, medaglie, scacchiere e libri a tema.

Un torneo per tutte le età

Il torneo è pensato anche per i più giovani, con una sezione dedicata agli juniores. I genitori potranno accompagnare i ragazzi al momento dell’iscrizione, ma non rimanere nei locali durante lo svolgimento delle partite. È inoltre richiesta la liberatoria per le fotografie e la loro eventuale divulgazione.

Gli organizzatori consigliano la preiscrizione, contattando il referente Luigi al numero 371 1179430 o via emai all’indirizzo scacchisaronnova@gmail.coml, per facilitare la gestione dell’evento.