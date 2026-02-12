Domenica il Museo del Paesaggio aperto ad ingresso libero

Sabato 14 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, la sede di Palazzo Viani Dugnani del Museo del Paesaggio (via Ruga 44, Verbania) sarà aperta con ingresso libero per tutti i residenti del Verbano Cusio Ossola.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i vent’anni della Fondazione Comunitaria del VCO, che festeggia il traguardo con un evento diffuso coinvolgendo l’intera rete museale provinciale.

Sono infatti 24 i musei del territorio che il 14 febbraio apriranno gratuitamente le proprie porte alla cittadinanza, in una giornata pensata per valorizzare il patrimonio culturale locale e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità.

Vent’anni di attività rappresentano un percorso costruito insieme alle realtà non profit del territorio, attraverso progetti condivisi e iniziative di sostegno alla cultura e al sociale.

Per informazioni: www.museodelpaesaggio.it

.