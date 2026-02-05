Domobianca e San Domenico, 121 soccorsi sulle piste: cresce l’impegno della Polizia di Stato in montagna

Prosegue l’attività del Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna della Polizia di Stato nei comprensori sciistici di Domobianca 365 e San Domenico Ski, dove dall’inizio della stagione gli operatori sono stati impegnati in numerosi interventi, tra controlli di sicurezza e soccorsi sulle piste.

Negli ultimi giorni, oltre alle decine di verifiche svolte per garantire il regolare svolgimento delle attività sciistiche, gli agenti sono intervenuti in diversi episodi che hanno richiesto assistenza sanitaria e supporto tecnico. Dall’apertura del servizio sono stati effettuati 121 interventi di soccorso complessivi, di cui cinque con l’ausilio dell’elisoccorso. Nel bilancio rientrano anche due scontri tra sciatori e un intervento legato a una valanga verificatasi su pista.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione della sicurezza durante eventi sportivi. Sono stati garantiti tre servizi di soccorso e ordine in occasione di gare organizzate a Domobianca 365, tra cui un intervento in orario notturno per la gara di sci alpinismo “Vertical Ski Race”, svolto in collaborazione con la FISPS e il Soccorso Alpino locale. A San Domenico, invece, la Polizia ha assicurato la presenza durante la tradizionale fiaccolata serale del 31 gennaio 2026.

Gli operatori del distaccamento della Questura a Domobianca, impegnati anche durante l’apertura serale del comprensorio ogni venerdì dalle 19 alle 23, nell’ultimo turno hanno prestato soccorso a tre persone, tra cui un uomo di 28 anni che ha riportato la frattura di tibia e perone.

Due interventi recenti a San Domenico hanno evidenziato la complessità delle operazioni svolte. Il 29 gennaio 2026 gli agenti, insieme al personale della ski area, hanno tratto in salvo uno snowboarder in difficoltà nella zona delle “Rocce della Misericordia”, al di fuori dell’area sciabile, sopra un salto di roccia di circa 40 metri. Dopo aver predisposto le manovre di calata, grazie alle competenze alpinistiche, i poliziotti hanno raggiunto l’uomo, lo hanno messo in sicurezza e riaccompagnato a valle.

Il 2 febbraio 2026, nei pressi della stazione a valle della telecabina, gli agenti sono intervenuti anche per un’emergenza sanitaria: un bambino è stato colto da una crisi convulsiva dovuta alla febbre. Gli operatori hanno prestato il primo soccorso e hanno disposto l’evacuazione del minore tramite elisoccorso, allertato tempestivamente.

Accanto all’attività di soccorso, prosegue anche il lavoro di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza. Nel corso della stagione sono state elevate complessivamente nove sanzioni amministrative, per un importo totale di 2.730 euro. In particolare: quattro persone sono state multate per aver sciato senza casco, una per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, una per la pratica del fuoripista senza dispositivi di sicurezza (ARTVA, pala e sonda) e tre per l’uso di motoslitte in difformità alla normativa.

L’attività del Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna proseguirà per tutta la stagione invernale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli sciatori e una fruizione corretta e serena delle piste.