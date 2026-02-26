Donald Trump secondo Mauro della Porta Raffo: presto in libreria l’analisi sul controverso presidente USA

Dal 25 marzo sarà disponibile in libreria — e già prenotabile su Amazon — il nuovo libro di Mauro della Porta Raffo: Donald Trump. Le origini, i trascorsi, l’oggi, il futuro, edito da Arca Edizioni.

Il volume è il primo di una collana che Arca Edizioni dedicherà nei prossimi sette anni all’Opera omnia (una decina di libri in tutto) dell’autore – E presidente onorario della Fondazione Italia USA – varesino, che il prossimo 17 aprile festeggerà 82 anni e di cui Bruno Vespa dice: «Senza Mauro della Porta Raffo il mondo sarebbe fermo al settembre 1492 e l’America non esisterebbe».

Arricchito dai contributi di firme di primo piano del giornalismo e della cultura italiana, il libro ospita le opinioni – spesso contrapposte – di Irene Affede Di Paola, Italo Cucci, Corrado Maria Daclon, Roberto de Mattei, Giorgio Dell’Arti, Antonio di Bella, Gianfranco Fabi, Marcello Foa, Simone Furfaro, Mara Gergolet, Angelica Grivel Serra, Clemente Mimun e Bruno Vespa.

L’opera affronta il personaggio Trump a tutto tondo: «Il pezzo di Giorgio dell’Arti parla delle origini, biograficamente parlando: dalla famiglia agli antenati – spiega della Porta Raffo – Il pezzo di Irene Affede Di Paola, sinologa, parla dei rapporti di Trump con la Cina. Poi ci sono le posizioni di ognuno: di diverso segno, perchè ho trovato necessario ospitare opinioni anche contrapposte per raccontare una figura così controversa. In particolare mi ha fatto piacere il contributo di Angelica Grivel Serra, giovanissima scrittrice allieva della Murgia, la cui opinione, molto intelligente, rispecchia la necessità di prendere posizione sul personaggio».

Per Mauro della Porta Raffo, Trump: «È un’anomalia: politicamente parlando è un maverick, cioè letteralmente “un vitello non marchiato”, e perciò senza padrone – spiega – in campo politico, una persona senza collocazione, caratteristica di Trump che non è un vero repubblicano. Ma è anche un crank: termine con cui si definiscono le persone geniali con vene di pazzia, che hanno spesso intuizioni ma non si sa come le possano concretizzare».

«Questa è la mia opinione su di lui – conclude – Una realtà anomala che arriva da economia, contrattazione e spettacolo, non fa politica ma cerca di imporre le proprie idee e posizioni usando la forza che gli deriva dal ruolo, pronto comunque alla trattativa se e quando necessario».