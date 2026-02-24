Donne contro la mafia: l’onorevole varesino Ferrara porta il coraggio di Francesca Serio alla Camera
La presentazione martedì 24 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati
La lotta alla criminalità organizzata passa attraverso il recupero della memoria storica e il riconoscimento del coraggio femminile. Con questo spirito, l’onorevole Antonio Ferrara (Movimento 5 Stelle), deputato varesino e membro della Commissione Attività Produttive, ha promosso martedì 24 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione del libro “Francesca Serio e le altre – Donne contro la mafia” di Cinzia Caminiti.
L’opera accende i riflettori sulla figura di Francesca Serio, la prima donna in Italia a denunciare un delitto di mafia rompendo il muro dell’omertà. All’incontro, oltre all’autrice, hanno partecipato la deputata M5S Stefania Ascari e Piera Aiello, testimone di giustizia ed ex parlamentare.
Un messaggio per il territorio
Nonostante l’iniziativa si sia svolta a Roma, il deputato pentastellato ha voluto sottolineare il forte legame con il territorio varesino e lombardo. Secondo Ferrara, il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia richiede un’attenzione costante che non può limitarsi alla sola repressione giudiziaria, ma deve fondarsi su strumenti culturali e responsabilità politica.
«La mafia non è un fenomeno confinato geograficamente, è un sistema che prospera nel silenzio e nell’indifferenza» ha dichiarato l’onorevole Ferrara durante la conferenza. «Raccontare queste donne significa rafforzare gli anticorpi democratici del Paese».
La cultura come anticorpo
L’obiettivo della conferenza è stato quello di rilanciare una narrazione che metta al centro il coraggio civile di chi sceglie di denunciare e testimoniare. Per Ferrara, promuovere momenti di riflessione a livello nazionale è fondamentale per mantenere alta la guardia anche nelle realtà locali, dove l’impegno istituzionale deve essere continuo per contrastare ogni forma di illegalità.
