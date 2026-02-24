Donne contro la mafia: l’onorevole varesino Ferrara porta il coraggio di Francesca Serio alla Camera

La lotta alla criminalità organizzata passa attraverso il recupero della memoria storica e il riconoscimento del coraggio femminile. Con questo spirito, l’onorevole Antonio Ferrara (Movimento 5 Stelle), deputato varesino e membro della Commissione Attività Produttive, ha promosso martedì 24 febbraio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione del libro “Francesca Serio e le altre – Donne contro la mafia” di Cinzia Caminiti.

L’opera accende i riflettori sulla figura di Francesca Serio, la prima donna in Italia a denunciare un delitto di mafia rompendo il muro dell’omertà. All’incontro, oltre all’autrice, hanno partecipato la deputata M5S Stefania Ascari e Piera Aiello, testimone di giustizia ed ex parlamentare.

Un messaggio per il territorio

Nonostante l’iniziativa si sia svolta a Roma, il deputato pentastellato ha voluto sottolineare il forte legame con il territorio varesino e lombardo. Secondo Ferrara, il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia richiede un’attenzione costante che non può limitarsi alla sola repressione giudiziaria, ma deve fondarsi su strumenti culturali e responsabilità politica.

«La mafia non è un fenomeno confinato geograficamente, è un sistema che prospera nel silenzio e nell’indifferenza» ha dichiarato l’onorevole Ferrara durante la conferenza. «Raccontare queste donne significa rafforzare gli anticorpi democratici del Paese».

La cultura come anticorpo

L’obiettivo della conferenza è stato quello di rilanciare una narrazione che metta al centro il coraggio civile di chi sceglie di denunciare e testimoniare. Per Ferrara, promuovere momenti di riflessione a livello nazionale è fondamentale per mantenere alta la guardia anche nelle realtà locali, dove l’impegno istituzionale deve essere continuo per contrastare ogni forma di illegalità.