Dopo Vance potrebbe arrivare anche Trump per la finale di hockey a Milano. Pronto l’AirForce One

Donald Trump potrebbe arrivare in Italia per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio a Milano? Al momento è un’ipotesi legata (anche) al percorso della nazionale Usa e non ci sono conferme ufficiali ma ne ha dato notizia il Corriere della Sera. Se accadesse, Milano e gli scali lombardi si preparerebbero a un dispositivo di sicurezza simile (o più imponente) a quello visto pochi giorni fa con l’arrivo del vicepresidente J.D. Vance a Malpensa.

La voce che circola in queste ore riguarda una presenza sugli spalti della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena per la finale dell’hockey maschile, fissata per domenica 22 febbraio nel primo pomeriggio. Diverse ricostruzioni parlano di una visita-lampo, con trasferimenti rapidi e un’agenda ridotta al minimo, proprio per contenere tempi e impatti sulla città con trasferimento a Verona per la cerimonia finale all’Arena.

Effetto sicurezza: cosa cambierebbe

L’eventuale arrivo del presidente degli Stati Uniti (o della first lady) attiverebbe un livello di allerta molto alto per la gestione di spostamenti, bonifiche e corridoi di sicurezza tra aeroporto, arena e possibili tappe successive. Anche senza conferme, le autorità ragionano già su scenari e opzioni logistiche, come già avvenuto in occasione di altre visite istituzionali durante le Olimpiadi.

Il precedente Vance a Malpensa: cos’era successo

Il “copione” più vicino è quello raccontato a Malpensa con l’arrivo dell’Air Force Two: secondo quanto riportato, insieme al velivolo del vicepresidente sono atterrati anche altri 14 aerei a supporto tra staff, apparati di sicurezza e logistica. Dopo lo sbarco, la delegazione ha lasciato lo scalo con un lungo convoglio diretto verso Milano, con scorte e chiusure temporanee di tratti di superstrada e autostrada e ripercussioni sulla viabilità, poi rientrate a passaggio concluso.