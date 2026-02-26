Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

“DoveSiCanta” accende Materia con lo speciale Sanremo: in coro “Si può dare di più”

Mercoledì 25 febbraio a Castronno nuova serata del format di Solevoci dedicata al Festival. Protagonista il brano vincitore del 1987 firmato Morandi, Ruggeri e Tozzi

Materia Varesenews

Materia torna a riempirsi di voci e di energia. Mercoledì 25 febbraio lo spazio di Castronno ha ospitato un nuovo appuntamento di DoveSiCanta, questa volta in versione speciale #sanremo.

Dopo l’omaggio a Ornella Vanoni, Solevoci ha scelto di rendere omaggio a un altro capitolo della storia della musica italiana portando al centro della serata “Si può dare di più”, il brano con cui Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi conquistarono il Festival nel 1987.

Fedeli allo spirito dell’iniziativa, niente palco e nessuna distinzione tra artisti e pubblico: tutti i presenti sono diventati parte del coro. Guidati dalla vocal coach Federica Rini, i partecipanti hanno lavorato su respirazione, armonizzazioni e intenzione interpretativa, costruendo passo dopo passo un’esecuzione collettiva intensa e coinvolgente.

Il risultato è stato un momento di condivisione autentica, capace di riportare al centro il valore del cantare insieme e di far rivivere, attraverso le voci di chi era in sala, una canzone che parla di impegno, collaborazione e fiducia. Un messaggio che, quasi quarant’anni dopo la vittoria sanremese, continua a risuonare attuale.

Si replica venerdì 6 marzo alle 21, prenota qui il tuo posto alla serata

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.