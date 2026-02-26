“DoveSiCanta” accende Materia con lo speciale Sanremo: in coro “Si può dare di più”
Mercoledì 25 febbraio a Castronno nuova serata del format di Solevoci dedicata al Festival. Protagonista il brano vincitore del 1987 firmato Morandi, Ruggeri e Tozzi
Materia torna a riempirsi di voci e di energia. Mercoledì 25 febbraio lo spazio di Castronno ha ospitato un nuovo appuntamento di DoveSiCanta, questa volta in versione speciale #sanremo.
Dopo l’omaggio a Ornella Vanoni, Solevoci ha scelto di rendere omaggio a un altro capitolo della storia della musica italiana portando al centro della serata “Si può dare di più”, il brano con cui Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi conquistarono il Festival nel 1987.
Fedeli allo spirito dell’iniziativa, niente palco e nessuna distinzione tra artisti e pubblico: tutti i presenti sono diventati parte del coro. Guidati dalla vocal coach Federica Rini, i partecipanti hanno lavorato su respirazione, armonizzazioni e intenzione interpretativa, costruendo passo dopo passo un’esecuzione collettiva intensa e coinvolgente.
Il risultato è stato un momento di condivisione autentica, capace di riportare al centro il valore del cantare insieme e di far rivivere, attraverso le voci di chi era in sala, una canzone che parla di impegno, collaborazione e fiducia. Un messaggio che, quasi quarant’anni dopo la vittoria sanremese, continua a risuonare attuale.
Si replica venerdì 6 marzo alle 21, prenota qui il tuo posto alla serata
