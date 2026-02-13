Dramma nel Bellinzonese, trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna in un appartamento a Gnosca
Le verifiche finora svolte non evidenziano il coinvolgimento di altre persone mentre sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Poche settimane fa l'omicidio di una donna di 46 anni in via Mirasole
Due persone sono state trovate morte nella notte tra giovedì e venerdì a Gnosca, nel Bellinzonese. Il rinvenimento è avvenuto all’interno di un’abitazione in via Nos, dopo una richiesta di intervento giunta poco prima delle 3 alla Centrale comune di allarme (CECAL).
A comunicarlo è la Polizia cantonale, che parla del ritrovamento dei corpi senza vita di una donna e di un uomo.
L’intervento nella notte
Secondo le prime informazioni ufficiali, l’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione. Sulla base delle verifiche finora svolte, non vi sarebbero evidenze del coinvolgimento di altre persone.
Accertamenti in corso
Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, sottolinea la Polizia cantonale, è prematuro fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.
Il precedente
Lo scorso 28 gennaio, poco prima delle 3.30 in un appartamento in via Mirasole a Bellinzona vi è stato un altro fatto di sangue che ha visto il ferimento di un uomo e la morte di una donna, fatto per il quale era stato arrestato un giovane di 24 anni.
