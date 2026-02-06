Varese News

Due vite giovani si spengono di notte a Saronno e gli aerei insoliti a Malpensa

Le notizie del giorno da ascoltare in meno di 10 minuti

aerei olimpiadi milano cortina


Tra le notizie di oggi il dramma nella notte di Saronno con l’incidente mortale che ha coinvolto due giovani di 22 e 24 anni, la sfida della fondazione Genovese che realizza a Bodio Lomnago la nuova comunità di recupero per tossicodipendenti, gli aerei strani delle delegazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Pubblicato il 06 Febbraio 2026
