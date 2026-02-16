Eletto il nuovo consiglio di amministrazione di Reti Spa: Ilenia Carnio presidente, due Amministratori Delegati per il futuro

Reti S.p.A., società di Busto Arsizio specializzata nel settore dell’IT consulting, ha rinnovato i propri vertici dopo la scomparsa del fondatore Bruno Paneghini, avvenuta lo scorso 29 novembre 2025. L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, affidando la guida operativa dell’azienda a Federica Camagna e Michele Lucioni.

La nuova governance dopo Bruno Paneghini

La nomina dei nuovi vertici segna il passaggio di consegne ufficiale dopo la perdita del fondatore e amministratore delegato Bruno Paneghini. L’Assemblea, svoltasi sotto la presidenza di Ilenia Carnio, ha deliberato un board composto da cinque membri che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio del 2028. La lista presentata da Paneghini Holding S.r.l., titolare dell’80,01% delle azioni, è stata l’unica depositata.

Deleghe operative e nuove responsabilità

Al termine dei lavori assembleari, il nuovo Consiglio ha proceduto all’assegnazione delle deleghe. Federica Camagna e Michele Lucioni sono stati nominati Amministratori Delegati. Camagna assumerà inoltre l’incarico di Investor Relations Manager, figura deputata ai rapporti con il mercato finanziario. La presidenza del Consiglio è stata affidata a Ilenia Carnio, mentre Donatella de Lieto Vollaro ricoprirà il ruolo di consigliere indipendente, affiancata dal consigliere Enrico Maiocchi.

L’impegno dei nuovi amministratori

I neo-nominati amministratori delegati hanno voluto sottolineare il senso del nuovo corso aziendale in questo momento particolare. «Assumiamo questo incarico con orgoglio – le parole di Federica Camagna e Michele Lucioni – e con la piena consapevolezza della fase di evoluzione che l’azienda sta attraversando. Il nostro impegno sarà quello di garantire continuità di visione e coerenza strategica, consolidando ciò che funziona e aprendo nuove traiettorie di crescita».

Competenze e trasparenza

Oltre alle nomine, il board ha confermato il possesso dei requisiti di indipendenza per i membri previsti e ha approvato i criteri di valutazione per la gestione della società benefit. I profili professionali completi degli amministratori sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito della società e su quello di Borsa Italiana, per garantire la massima trasparenza agli investitori e al territorio.