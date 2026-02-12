Emergenze cardiochirurgiche, sette professionisti di Varese ottengono la certificazione europea

Si è svolta a Roma, al Training Center del Policlinico Gemelli, la prima edizione italiana del corso Cardiac Surgery Unit Advanced Life Support (CSU-ALS), organizzato con il patrocinio di IRC – Italian Resuscitation Council.

Il corso nasce con l’obiettivo di aggiornare e uniformare la gestione delle urgenze ed emergenze che coinvolgono il paziente cardiochirurgico, sia in Terapia Intensiva sia in reparto, allineando le competenze professionali alle più recenti evidenze scientifiche e alle ultime linee guida internazionali.

L’ASST dei Sette Laghi di Varese ha partecipato con un team multidisciplinare, coordinato dal dottor Lorenzo Introzzi (responsabile SS Terapia intensiva cardiochirurgica, afferente alla SC Anestesia e rianimazione cardiologica, diretta dal professor Paolo Severgnini) composto da sette professionisti: tre medici – un cardiochirurgo, un cardioanestesista e una cardiologa – e quattro infermieri – tre della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e uno della Sala Operatoria di Cardiochirurgia.

La giornata formativa, particolarmente intensa e strutturata, ha alternato momenti di approfondimento teorico a scenari di simulazione avanzata gestiti in team, favorendo un confronto diretto e un importante lavoro di squadra. Le esercitazioni pratiche e l’approccio multidisciplinare hanno consentito ai partecipanti di consolidare le competenze cliniche individuali e di rafforzare l’efficacia operativa del gruppo.

Al termine del percorso, tutti i componenti della squadra hanno conseguito la certificazione di CSU-ALS Provider, attestata da C.A.R.E. (Cardiac Advanced Resuscitation Education) e da E.A.C.T.S. (European Association CardioThoracic Society).

L’esperienza rappresenta un significativo investimento nella qualità e sicurezza delle cure erogate ai pazienti cardiochirurgici. Il team formato si farà ora promotore della diffusione delle competenze acquisite, proseguendo la formazione interna attiva da anni rivolta ai colleghi del Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASST Sette Laghi, diretto dalla dottoressa Battistina Castiglioni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’organizzazione e la gestione dell’arresto cardiaco in ambito cardiochirurgico.

L’iniziativa conferma l’impegno di ASST dei Sette Laghi nella promozione della formazione continua e nell’adozione delle migliori pratiche cliniche a livello nazionale e internazionale, a tutela della salute e della sicurezza dei pazienti.

Nella foto:

Lorenzo Introzzi

Manuela Pace

Paolo Borsani

Graziella Bernasconi

Alessandra Pedranti

Ilaria Giuliani

Andrea Infanti