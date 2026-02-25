“Emozioni” olimpiche in via Como grazie ai bambini dell’asilo Infantile Veratti

I bambini dell’asilo Infantile Veratti di Varese, con le maestre, durante la settimana dedicata al carnevale si sono travestiti da “emozioni”: gioia, rabbia, tristezza paura e dolcezza, con i vestiti realizzati interamente dalle famiglie, che ringraziamo per la collaborazione e l’impegno.

Oltre alla classica sfilata delle maschere per le vie del centro storico è stata dedicata una mattinata ai giochi olimpici delle emozioni.