“Emozioni” olimpiche in via Como grazie ai bambini dell’asilo Infantile Veratti

Oltre alla classica sfilata delle maschere per le vie del centro storico è stata dedicata una mattinata ai giochi olimpici delle emozioni

CI SIAMO ANCHE NOI IN VIA COMO.... CON IL CARNEVALE OLIMPICO DELLE \"EMOZIONI\"

I bambini dell’asilo Infantile Veratti di Varese, con le maestre, durante la settimana dedicata al carnevale si sono travestiti da “emozioni”: gioia, rabbia, tristezza paura e dolcezza, con i vestiti realizzati interamente dalle famiglie, che ringraziamo per la collaborazione e l’impegno.

Oltre alla classica sfilata delle maschere per le vie del centro storico è stata dedicata una mattinata ai giochi olimpici delle emozioni.

25 Febbraio 2026
